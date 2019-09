El Rey y Batet comparten la necesidad de un gobierno "estable" para cuatro años

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha asegurado este jueves tras entrevistarse con el Rey que ambos han "compartido" la necesidad de que tras unas elecciones generales "lo bueno es que se pueda construir un Gobierno" que dé "estabilidad".

En estos términos se ha pronunciado Batet en una comparecencia ante los medios celebrada en el Congreso, en la que, además, ha avanzado que este viernes comunicará al Jefe del Estado qué partidos participarán en la ronda de consultas de los días 16 y 17 de este mes.

Según ha indicado, tanto el Rey como ella misma han coincidido durante su reunión en que "las instituciones democráticas funcionen a pleno rendimiento" y que "la política mantenga el prestigio que merece".

Son comentarios, ha explicado, que ha mantenido en su audiencia con el rey, con quien, ha insistido, comparte la "visión" de que el país "lo que necesita es un Gobierno estable", esto es, "estabilidad y ponerse en marcha".

Prefiere no hacer especulaciones

Más allá de estas consideraciones, Batet no ha querido especular sobre la respuesta que podría tener en el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, un hipotético respaldo a su investidura por parte del líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, incluso sin acuerdo previo con el Partido Socialista. "Para eso habría que saber qué le dice Pablo Iglesias al Rey, cosa que no sabemos, y en todo caso la decisión no corresponde tomarla a esta presidenta sino al presidente del Gobierno", ha declarado.

Para ello, ha agregado respecto a su conversación con Felipe VI, que "sería bueno que se pudiera constituir un Gobierno que diera estabilidad" y "permitiera la gobernabilidad del país durante cuatro años" para ponerse a trabajar "de manera inmediata".

Al comienzo de su comparecencia, Batet ha confirmado los términos del comunicado emitido esta mañana por la Casa del Rey en el cual se anuncia que don Felipe emprenderá una nueva ronda de contactos el lunes y martes próximos para verificar si algún candidato a la investidura cuenta con los apoyos necesarios.

De esta manera, el Congreso contactará en las próximas horas con los partidos que cuentan con representación parlamentaria para que designen a sus interlocutores en las audiencias en Zarzuela. Es posible que alguna formación que en ocasiones anteriores ha renunciado a participar en estas rondas, como ERC o EH-Bildu, tampoco lo haga esta vez, pero en cualquier caso la Cámara Baja tiene que preguntar a todas si quieren enviar algún representante para hablar con el jefe del Estado.

No hará falta que Batet se desplace de nuevo al Palacio de la Zarzuela para trasladar al rey la lista de líderes dispuestos a acudir al llamamiento, y lo hará telefónicamente a primera hora de mañana viernes. Batet ha confirmado que se mantiene la agenda parlamentaria prevista en el Congreso para la semana próxima, con reuniones de la Mesa y la Junta de Portavoces el martes 17, un pleno que comenzará ese mismo día, y sesión de control el miércoles.

En el supuesto caso de que tras la ronda de contactos con el rey fuera viable un nuevo debate de investidura, las fechas elegidas por Zarzuela dan margen a la convocatoria de la correspondiente sesión. Podría celebrarse bien el jueves 19 con una primera votación el viernes y la segunda el domingo 22, o el viernes 20 con la primera votación el sábado 21 y la segunda el lunes 23, ya en el límite para evitar la convocatoria de nuevas elecciones en noviembre.

Si Felipe VI constata tras sus conversaciones con los líderes políticos que no hay posibilidad para una investidura exitosa no hará falta convocar esa sesión y las Cortes serán disueltas automáticamente el 24 de septiembre, al día siguiente del vencimiento del plazo constitucional.