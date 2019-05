Errejón duda de que Cs pacte para echar al PP de los gobiernos de Madrid

El escenario político fragmentado tras las elecciones está dando a pie a movimientos políticos poco predecibles entre partidos. Tras el apoyo "sin condiciones" de Manuel Valls a Ada Colau para que no gobierne el independentismo en Barcelona, este jueves el candidato a la Comunidad De Madrid de Más Madrid, Íñigo Errejón, ha propuesto a Ciudadanos y PSOE "sentarnos e intentar hablar si hay alguna alternativa". El objetivo, según dice, es echar al PP de los gobiernos de la Comunidad y Ayuntamiento de Madrid y que Vox no tenga influencia, pero duda de que Ciudadanos vaya a pactar para ello. "Me da la sensación que no está por la labor", ha dicho.

Durante una entrevista en la Cadena Ser, Errejón ha reconocido que los resultados electorales no han sido suficientes pero que no se va a "sentar a quejarse, hacer política útil es intentar llegar a acuerdos". Además, ha señalado que "dije que haría todo lo que estuviese en mi mano para que el PP no estuviese al frente de la Comunidad y del Ayuntamiento y más aún que dependa de Vox", una voluntad que, ha dicho, es compartida con Manuela Carmena.

Errejón ha asegurado que ha hablado con Ángel Gabilondo, candidato socialista, para buscar alternativas ante la insuficiencia para un gobierno progresista. La decisión sobre esta alternativa, por tanto, está en manos de Ciudadanos que todavía no se ha pronunciado aunque no tendría voluntad a ello, según ha dicho el candidato de Más Madrid. No ha hablado directamente con la formación naranja, pero se ha referido a "contactos indirectos" tras lo que tiene "la sensación que Ciudadanos no está por la labor", ha dicho. Además, ha asegurado que Cs ya ha elegido, "en la campaña siempre daba la callada por respuesta".

Pese al ofrecimiento a Cs y PSOE, el dirigente de Más Madrid ha indicado que no es una propuesta concreta, sino "de intenciones políticas". La oferta de Íñigo Errejón había disparado los rumores de la 'vía Villacís', apoyar la candidatura de la candidata de Cs al Ayuntamiento para que Vox y PP quedasen excluidos. Sin embargo, ha descartado esta opción y ha defendido que "quien tendría que ser alcaldesa es Carmena". Preguntado por a quién prefería en el Ayuntamiento de la capital, si Villacís o Almeida, candidato popular, ha vuelto a insistir en Carmena, aunque ha añadido que "no me va a corresponder a mí esa decisión".

Errejón también se ha referido a la oferta de Manuel Valls a Colau para gobernar en Barcelona, pese a que ha valorado su gesto, que, ha dicho, "sitúa en un problema a la intransigencia de Cs", apuesta por un gobierno de "las tres primeras fuerzas que son progresistas".

"Al PSOE le ha faltado pasión en Madrid"

Respecto a los resultados electorales en la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, cree que han sido buenos pero no suficientes. Ha rechazado la división de la izquierda, la principal causa que han señalado varios dirigentes de izquierdas, y ha defendido sus resultados, "nosotros hemos ensanchado el bloque, los votos a la izquierda del PSOE crece". Igualmente, ha señalado la responsabilidad del grupo socialista en Madrid porque, según ha señalado, les ha faltado "pasión". "Creo que le faltó un poco de ganas, no se puede ir con las manos en los bolsillos", ha indicado.

Además, Errejón ha valorado como "decisión no responsable" que Pablo Iglesias pidera el voto para Sánchez Mato, el candidato de Madrid en Pie, días antes de las elecciones. Asegura que esas palabras "desincentiva el voto para Carmena".

Respecto a cuál es su vinculación actual con Podemo, ha asegurado que "no tengo claro si sigo en Podemos, yo sentimentalmente fundé el partido y le voy a tener siempre mucho respeto". Errejón ha explicado que no le han aclarado formalmente su salida, pero que le echaron de los grupos de la dirección en Telegram, lo que "me hace entender que ya no estoy". Igualmente, no ha valorado las acusaciones de algunos dirigentes de la formación morada, entre ellos Juan Carlos Monedero, y ha señalado que no quiere "perder mucho el tiempo en eso".