Esquerra pide protagonismo y asegura que su apoyo a los PGE no está decidido.

El portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufián, ha pedido no dar por sentado su apoyo a los próximos Presupuestos Generales del Estado de 2022, pese al acuerdo anunciado por Moncloa entre los socios de Gobierno para la nueva Ley de Vivienda y las cuentas públicas del próximo año.

Así, en rueda de prensa en el Congreso antes de la reunión de Junta de Portavoces de la Cámara, Rufián ha señalado que aunque a Unidas Podemos acepte una propuesta, "que nadie cuente por lo menos con el voto de ERC". "Porque no siempre es suficiente, se ha demostrado en varias ocasiones", ha dicho.

Todo ello tras anunciarse un acuerdo para la nueva Ley de Vivienda, previsiblemente para la regulación del precio de los alquileres, tal y como le exigía Unidas Podemos al PSOE para sacar las nuevas cuentas, en línea de los acuerdos alcanzados con su socio, tanto para la investidura como para los vigentes Presupuestos. Hasta ahora, el PSOE se ha resistido a esta regulación.

Preguntado, antes de anunciarse el acuerdo, por esta exigencia, Rufián ha dicho estar "de acuerdo" con Unidas Podemos en esta cuestión, anunciando que este mismo miércoles tenía prevista una reunión con la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, coproponente de esta ley, "para intentar poner en común algún punto y poder ejercer presión al PSOE". "Si no se le obliga, no se mueve", ha resumido.

Por otro lado, ha expresado la "sospecha" que tienen en ERC de que el PSOE busca "plantear una negociación exprés de 24 horas", algo que cree "una mala manera de negociar", y que encuadran en una estrategia de presentarse como "lo mejor dentro de lo peor".

Con el acuerdo anunciado en plena rueda de prensa, Rufián ha asegurado que "también a Unidas Podemos hay que obligarle a hacer cosas" y que, a la espera de conocer los detalles de la regulación, sí que ha lamentado cómo en el grupo confederal creen en ocasiones que, por compartir ideario dan por descontado su apoyo.

Compromís exige inversiones

Antes, el diputado de Compromís, Joan Baldoví, ha emplazado al PSOE a cumplir sus acuerdos en materia de regulación de alquileres y para fijar un mínimo del 15% en Sociedades: "No me preocupa que vengan más pronto o más tarde, me preocupa que vengan bien", ha dicho.

Baldoví ha llegado a decir que, incluso sin acuerdo, "no sería el fin del mundo" prorrogar los actuales, ya que la presión a la hora de aprobar unas nuevas cuentas no es tanta como el año pasado, ya que la alternativa eran los últimos Presupuestos del PP.

En todo caso, las reivindicaciones que su formación pondrá encima de la mesa para las nuevas cuentas son medidas compensatorias para la infrafinanciación tras el apoyo extraordinario a las comunidades por la pandemia, un reparto territorial en las inversiones ajustada al peso poblacional y una mayor inversión en Cercanías, tanto en personal como en material.

En el caso de los criterios de financiación, Baldoví ha asegurado que en la primera toma de contacto con el Gobierno, en su reunión con el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y un alto cargo del Ministerio de Hacienda, las cuentas atenderán al peso poblacional en sus inversiones territoriales.

"Más proyectos y menos dramas"

Por su parte, la diputada de Más País-Equo, Inés Sabanés, ha pedido al Gobierno a "utilizar el Consejo de Ministros y el BOE y presentar más proyectos y menos dramas" y que, aun sin ver los detalles de la regulación de alquileres, considera "una obviedad" que el Gobierno se ponga de acuerdo para unos nuevos Presupuestos.

También ha optado por la cautela el portavoz del PDeCAT, Ferrán Bel, pues ha recordado que "el año pasado" los Presupuestos "también se desencallaron con un hipotético acuerdo para regular el mercado de la vivienda". En este sentido, ha dicho que no comparten una regulación "absolutamente genérica ni discriminatoria", pero que, en todo caso, espera conocer los detalles.