Fallece el tercer trabajador que resultó intoxicado en una bodega de Zaragoza 

El trabajador que ingresó este martes herido de gravedad en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza tras sufrir un accidente laboral cuando trabajaba en Bodegas Paniza ha fallecido, según han confirmado a Efe fuentes del citado centro hospitalario, por lo que son tres las víctimas mortales de este suceso.

El hombre, de nacionalidad española, murió este martes en el hospital al que fue trasladado en helicóptero en estado grave después de resultar intoxicado cuando limpiaba una cuba de vino junto a dos compañeros, de 44 y 33 años y nacionalidad rumana, que murieron en las instalaciones.

El accidente tuvo lugar en torno a las 10.00 horas de este martes en las instalaciones de Bodegas Paniza cuando los trabajadores estaban limpiando una cuba de vino y fueron localizados por otros empleados al ver que no respondían.

La Guardia Civil, la Inspección de Trabajo y el Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Aragón (ISSLA) investigan este accidente laboral. Las tres víctimas trabajaban en una pequeña empresa dedicada a labores de ingeniería y construcción con sede en la capital aragonesa. Habían sido subcontratadas por la cooperativa para llevar a cabo diferentes labores de "mejora" en las instalaciones, según informó la dirección de la bodega, tal y como recoge Heraldo.

El CO2, en sí mismo, no es venenoso, pero al ser más denso que el aire ocupa las oquedades a cubierto de las corrientes y, desplaza al oxígeno, haciendo que la respiración no aporte oxígeno a los pulmones y provocando en muy poco tiempo la pérdida de conciencia de quien lo inhala y, si no es rescatado con rapidez, la muerte por asfixia o por una caída. De hecho, muchas personas han muerto ahogadas al desvanecerse dentro de un depósito de vino.