Feijóo ofrece su apoyo a los PGE de Sánchez si se adaptan a la inflación

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha ofrecido este martes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, el apoyo de su partido si "rectifica" y cambia el "rumbo" porque España se dirige a un "profundísima crisis económica". Por eso, ha resaltado que el objetivo debe ser modificar las cuenta de este año y que los Presupuestos de 2023 estén adaptados a la "ralentización" que se prevé y al gasto militar que se ha comprometido España en la Cumbre de la OTAN.

"Biden se ha ido, pero la inflación sigue aquí", ha arrancado Feijóo su discurso ante los comités de dirección del Grupo Popular que ha reunido en el Congreso para preparar el Debate sobre el estado de la Nación que arranca la próxima semana. El jefe de la oposición ha afirmado que la situación en España es "muy compleja" y ha subrayado que los hechos evidencian que el país se encamina a "una profundísima crisis económica" mientras el Gobierno de Sánchez "niega las evidencias y mira hacia otro lado" como, según ha dicho, hizo en 2007 José Luis Rodríguez Zapatero.

Feijóo ha señalado que el Debate de la Nación, que no se celebra desde 2005, es un momento para que Sánchez "reconsidere su posición y cambie sus políticas", empezando por modificar el PGE de 2022 para adaptarlo a la situación de inflación y al incremento de gasto en defensa. "La debilidad en el seno del Gobierno es uno de los grandes riesgos de la economía española. Si el Presupuesto del 2022 ya no sirve y proponemos actualizarlo, sería dramático no aprobar los PGE en nuestro país", ha declarado, para insistir en que es "imprescindible" que el Ejecutivo "cambie de rumbo".

Feijóo acusa al Gobierno de incentivar más guerra ideológica

Tras la victoria del PP en las elecciones andaluzas, Feijóo ha censurado que la respuesta del Gobierno haya sido "reaccionar con más sanchismo", "redoblando la guerra ideológica ante un enemigo ficticio que solo busca la división y el enfrentamiento frente a la moderación, la estabilidad y la unidad que debiera garantizar el Gobierno de la Nación". Feijóo ha criticado el acuerdo con Bildu en la Ley de Memoria Democrática y ha afirmado que Sánchez está aplicando ahora la "segunda versión de su manual de resistencia" con una "grosera pretensión de apropiarse del Estado y de sus instituciones", citando lo ocurrido hace una semana en Indra o el INE.