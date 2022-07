El PP centrará el debate del estado de la nación en "desmenuzar" su plan fiscal.

En Génova 13 ya preparan con esmero el discurso que pronunciará la secretaria general, Cuca Gamarra, durante el debate del estado de la nación del próximo martes 12 de julio en el Congreso de los Diputados. Una cita que está marcado en rojo por los populares ya que será la puesta de largo de su líder, Alberto Nuñez Feijóo, en la Cámara Baja (aunque no podrá participar, ocupará el asiento actual de Cuca Gamarra... y el que hasta hace unos meses fue de Pablo Casado). Una oportunidad que, además, permitirá a los del líder gallego exhibir frente a todos los grupos parlamentarios su propuesta fiscal, de la que han hecho gala -estos dos últimos meses- en todos los rinconces del país.

Tras la 'resaca' de la cumbre de la OTAN, donde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, logró todo tipo de encuentros históricos con los líderes de Occidente, Moncloa vuelve a la cruda realidad doméstica. Así, pese a los buenos datos de empleo presentados ayer, la inflación se sitúa este mes por encima del 10% (varios puntos porcentuales por encima de la que tienen otros países de nuestro entorno como Francia o Alemania), los efectos de la guerra han empujado al Ejecutivo a destinar 15.000 millones (en gastos y bajada de impuestos) de los PGE y, para más inri, ahora el BCE (Banco Central Europeo) deja caer la posibilidad de que la zona Euro entre en recesión en 2023 en el supuesto caso de que Rusia corte el gas.

Desde el PP califican de "anomalía democrática" que Sánchez "solo haya celebrado un debate del estado de la nación desde que es presidente. Un insulto al Congreso. No es casualidad que todos los expresidentes hayan celebrado con cierta regularidad este debate (25 en total) excepto él, dice mucho del deterioro de las instituciones". No obstante, en el partido ven en el debate una "oportunidad" de demostrar "una alternativa clara". Una palabra -esta última- que en el PP tratan de utilizar de forma continua. "No somos oposición, sino alternativa".

Para ello, Feijóo -que se reunirá mañana con su grupo parlamentario para fijar los ejes del debate y de las intervenciones- busca que el discurso de Gamarra sea muy económico y enfatice dos ideas: con los actuales socios no se saldrá de la crisis y el plan fiscal como única vía para atajar la subida de los precios. Una propuesta que se centra en cuatro pilares: racionalizar el gasto burocrático (con una Administración mas pequeña), reducir el impuesto a los hidrocarburos (para que la gasolina cueste menos), rediseñar los fondos europeos para que sean "más eficientes" y deflactar la tarifa del IRPF para las rentas más bajas paguen un tributo ajustado a la inflación actual.

El último encuentro entre el líder gallego y Sánchez fue en la Cámara Alta (Senado). Europa Press

Desde el PP saben que la inflación va a ser un continuo obstáculo para las aspiraciones electorales de los socialistas. En la calle se nota la subida de los precios y hasta la fecha no hay precedente en Europa de un gobierno que sobreviva a unos precios tan descontrolados. Ellos remarcan que su plan es la única fórmula para combatir el débil escenario económico, cuyas propuestas llevan sobre la mesa de Sánchez desde hace dos meses. "Que no nos mientan, antes de la guerra la inflación en España estaba por encima del 7%. Hoy la tenemos por encima del 10%. En cambio, países como Alemania y Francia la tienen como la tenía España el pasado febrero".

Por otro lado, reconocen que la cumbre de la OTAN ha sido un "éxito". "Fue posible, en parte, gracias al PP y ha sido bien organizada por una parte socialista del Gobierno". Además, tienden la mano a pactar "compromisos internacionales". No obstante, critican que Sánchez se comprometa a aumentar el presupuesto de defensa y el despliegue de tropas de EEUU "sin nosotros". Ya que, según dicen, "las políticas de Estado deben pactarse con la alternativa".

De momento, se desconoce si el líder de los populares va a estar durante los tres días (12,13 y 14 de julio) que tenga lugar el debate del estado de la nación ya que coicide con el 'campamento' de verano del partido (que será entre los días 13 y 15 de julio). El PP cerrará durante esos días la agenda frenética que ha mantenido desde que Feijóo llegó al poder. Desde entonces, el partido se ha reactivado liderando la iniciativa económica y las principales encuestas después de la crisis sufrida durante los últimos días de Casado al frente del partido.