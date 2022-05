Feijóo pide al PP centrarse en economía y huir de lo que marquen desde Moncloa.

Pegasus volvió ayer al Congreso. Un caso de espionaje que lleva zarandeando al Gobierno todo el mes de mayo. El Ejecutivo no disimula esta realidad que vive. El rostro de Sánchez denostaba hastío al escuchar ayer a los diferentes socios de la coalición expresar su disconformidad con las medidas que se habían tomado. Pedían más. Pese a la llegada del emir catarí, el retorno del emérito o la aprobación del Perte de los microchips (dotado con más de 12.000 millones de euros), el Ejecutivo no se ha podido zafar de esta polémica. Una situación que podría empujar al partido de la oposición a seguir hurgando en esta controvertida actuación. Sin embargo, fuentes del PP aseguran que esto no lo quieren aprovechar. La razón es clara: Feijóo ha ordenado a sus diputados centrarse solo en la economía.

Desde que llegó Feijóo a la séptima planta de Génova 13, el cambio de rumbo del partido se ha notado, sobre todo en las encuestas. El viento a favor para el PP, además, parece que va a seguir soplando por la precaria situación económica que se atisba a medio plazo, donde la gran mayoría de los organismos siguen corrigiendo las previsiones económicas de la ministra Calviño. Este escenario ha cargado de razones al líder gallego para apostar por la economía como la mejor fórmula para hacer oposición; y que además refuerza la concepción que tiene la opinión pública de su perfil de gestor.

Feijóo mantendrá hoy una reunión con los diputados y senadores del Partido Popular. Será la primera reunión que mantenga con todos ellos desde que salió elegido como presidente. El objetivo de esta cita será marcar una línea clara de oposición, donde haya un mensaje coherente en el Congreso, en el Senado y en Génova. El circulo cercano al líder gallego sabe que quien tiene que marcar la agenda es el PP. Tienen un precedente de éxito: el plan fiscal. Durante varias semanas, consideran que pusieron contra las cuerdas al Gobierno con dichas medidas y recibieron elogios incluso por economistas cercanos a los postulados neokeynesianos. Esta situación, además, evita que desde Moncloa sean ellos los que dirigan aquellos temas de los que hay que hablar, que pueden incomodar al PP.

Aún así, el caso Pegasus sigue siendo un asunto muy tentador para la oposición. Es una de las pocas grietas abiertas que hay entre el Gobierno y la coalición. Así, la número 2 de Feijóo y portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, en su discurso en la tribuna de ayer, arrinconó a los socialistas anunciando que su partido había registrado una solicitud de convocatoria de la Comisión de Gastos Reservados para que el Ejecutivo facilitara más información. Una idea que forzaba a que la polémica se mantuviera latente las próximas semanas.

Feijóo pide al PP centrarse en economía y huir de lo que marquen desde Moncloa. Europa Press

Ayer, el presidente volvió a recordar que la legislatura se agotaría. La fecha concreta no está clara, pero todo apunta a que será a finales de 2023. Sin embargo, los tambores de comicios serán constantes hasta las generales: este verano en Andalucía y la próxima primavera en una gran cantidad de CCAA. El tiempo de las medidas parece que se ha acabado. Como dicen desde el PP, "si en los primeros seis meses no has aprobado las principales medidas, estas ya no saldrán adelante". Por otro lado, Sánchez está agotando sus grandes anuncios económicos -los Perte- que además no han tenido mucho éxito.

Sánchez sufrió ayer, de nuevo, un rapapolvo por parte de sus principales socios: desde Bildu hasta ERC pasando por Unidas Podemos. De nuevo, el PSOE revivió un nuevo episodio gris donde exhibió su soledad. La sombra de Vox comienza a inquietar a muchos diputados en el Congreso. Ayer, el diputado de Unidas Podemos, Jaume Asens, preguntaba a las filas del PP si gobernarían con un ministro de Vox. Un discurso completamente distinto al que mantenían a principios de legislatura, cuando Pablo Iglesias auguraba desde la banqueta azul que el PP no volvería a La Moncloa en mucho tiempo. Además, el presidente también mostró cierto pesimismo cuando se dirigió hacia los diputados de Vox al final de su intervención para espetarles que no sería por ellos un hipotético fin de su gobierno.