González apoya a Sánchez pero ensalza la libertad de expresión dentro del PSOE

El expresidente del Gobierno Felipe González le ha querido confirmar su apoyo en público al líder socialista, Pedro Sánchez, tras haberse confesado "huérfano de representación" hace unos meses. Durante su intervención en el 40º Congreso Federal, González ha sentenciado que está a su disposición, pero que no va a "interferir", aunque siempre seguirá diciendo "lo que piensa".

Es más, González ha aprovechado su intervención para pedirle a Sánchez que "estimule" dentro del partido "la libertad de expresarse críticamente" y de "opinar lo que se piensa". "Así se construye la unidad en un partido que representa a la sociedad, porque queremos una sociedad que sea capaz de tener una opinión crítica", ha apostillado.

"El presidente sabe que estoy disponible. Sabe que digo lo que pienso, y pienso lo que digo, y sabe no interfiero", ha proclamado el histórico socialista antes de señalar, en este sentido, que su "lealtad es con un proyecto político", y que ese proyecto ahora lo encabeza Sánchez. "Adelante", ha arengado.

El expresidente ha sellado de este modo su reconciliación con Sánchez, aunque ha querido dejar claro, eso sí, que él no se calla, y así va a seguir siendo. "Me siento libre porque digo lo que pienso, y me siento responsable porque pienso lo que digo", ha ahondado.