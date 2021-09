La Fiscalía recurre el fallo del juez de Neurona a investigar donaciones de UP.

La Fiscalía Provincial de Madrid ha presentado recurso contra la decisión del juez a cargo del 'caso Neurona' de investigar las donaciones de Podemos al denominado 'Proyecto Impulsa' al considerar que no tienen relación con el objeto de investigación de la causa. En un escrito de 1 de septiembre, al que ha tenido acceso Europa Press, la fiscal se ha mostrado en contra del criterio del magistrado Juan José Escalonilla y ha advertido que "este procedimiento no se puede convertir en una constante auditoría de las cuentas de Podemos".

En este sentido, ha subrayado que las diligencias de investigación que se siguen en el Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid "se circunscriben exclusivamente al delito electoral por el contrato de Neurona, delito electoral que debe ser investigado con celeridad" y defiende que los hechos que ahora se pretenden investigar "carecen de conexidad" con la causa original. La Fiscalía responde en parte a la petición presentada por la exsenadora de Podemos Celia Cánovas, que ejerce de acusación particular en la causa. El juez aceptó la solicitud de la exdirigente 'morada' y acordó ampliar el procedimiento para investigar las donaciones de la formación al 'Proyecto Impulsa' al apreciar "indicios racionales" de que el dinero abonado no tuvo un "fin altruista".

El Ministerio Público ha mostrado su negativa al auto del magistrado instructor y se ha adherido parcialmente-a través de dos escritos de 1 de septiembre- a los recursos presentados por dos de las defensas: uno presentado por el administrador de Neurona y otro interpuesto por Podemos. Ambos piden que se excluya del procedimiento las pesquisas sobre las donaciones a Impulsa.

Pieza separada u otro juzgado

En el escrito por el que se adhiere al recurso del administrador de la consultora, la fiscal ha asegurado que en caso de que el juez insista en la pertinencia de investigar las donaciones "la cuestión es si debe formarse pieza separada" dentro de la causa o deducir testimonio y que otro juzgado dirija una investigación sobre el 'Proyecto Impulsa'. El planteamiento de la Fiscalía coincide con una fórmula ya ha sido utilizada por el magistrado Escalonilla en ocasiones anteriores al derivar el denominado 'caso Niñera', el 'caso costas procesales' y el 'caso Fundación 25-M' a otros juzgado madrileño. Estos dos últimos fueron archivados.

La Fiscalía ya había advertido el pasado 30 de junio -en un escrito al que también ha tenido acceso Europa Press- que el procedimiento no se puede "convertir en una constante auditoría de las cuentas de Podemos". En aquel momento, la fiscal ya se mostró en contra de que en el marco de las diligencias que lleva a cabo el juez se investigaran los abonos de la formación al 'Proyecto Impulsa' . "Respecto de estos hechos no procede la ampliación de la investigación", dijo. En este sentido, subrayó que el hecho de que las donaciones realizadas por Podemos no quedaran reflejadas en el presupuesto de 2016 "no determina por sí la existencia de indicio alguno".

Aunque finalmente el juez siga o no adelante con la investigación de las donaciones, está previsto que las diligencias en el 'caso Neurona' continúen lo que queda de año, dado que el pasado julio el instructor acordó ampliar seis meses la investigación al entender que una vez recibidos los informes pendientes sería necesario realizar nuevas diligencias para esclarecer los hechos.