Gabilondo: “Me parece que el lugar natural para conversar es el parlamento"

Ángel Gabilondo, el portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, ha cuestionado la figura del 'relator' para solucionar el conflicto catalán, ya que, a su juicio, “si el Parlamento no es el ámbito natural para conversar, deberíamos hacérnoslo mirar” y, a partir de ahí, que luego se organice "como quiera, a través de comisiones". Ha añadido que él cree en los parlamentos, la representación de los ciudadanos y en el sistema democrático que elije a sus representantes.

En un entrevista en Onda Cero este viernes, al ser preguntado sobre el rechazo ayer del expresidente del Gobierno Felipe González a la figura del relator y de la mesa de partidos que buscan impulsar el Gobierno y la Generalitat, ha señalado que reunirse en otros ámbitos no es un problema, pero estos "penden directamente del Parlamento"

"La sociedad quiere una pluralidad y diversidad pero tenemos que hablar, acordar, conversar, poner el conflicto en el espacio de la conversación y controversia política. El lugar natural es el Parlamento, que luego se organice a través de comisiones y demás, pero el lugar es el Parlamento", ha defendido.

En ese sentido, no ha rechazado que se reúnan en otros espacios y "que se establezcan los mecanismos como lo deseen, pero si deducimos que los partidos no valen y que los parlamentos no valen y que las instituciones es algo secundario me preocupa muchísimo", ha sostenido.

En cuanto a la manifestación que tendrá lugar este domingo en Colón en defensa de la "nación", donde PP, Ciudadanos y Vox pedirán "elecciones ya" o la dimisión del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, Gabilondo ha indicado que "no la rechazo, pero no la comparto". Además ha invitado a que se planteen si creen que esa manifestación sirve para unir a la sociedad española o si el resultado es que España parezca "dos bloques enfrentados". Gabilondo ha cuestionado que la manifestación vaya a unir a la sociedad española, ya que "una cosa es unir y otra juntarse. Sabemos que el domingo se juntan, pero no sabemos si se unen”.

"En España hay muchas cosas por las que preocuparse todavía y por las que estar unidos, como para generar riqueza y bienestar, hay que lograr una vertebración y cohesión territorial. Si el resultado es que ya tenemos enemigo común no veo la unión que a mí me gusta", ha concluido.