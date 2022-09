Galicia deflactará el IRPF para rentas inferiores a 35.000 euros desde este año

Galicia se suma a la rebelión fiscal, aunque lo hará siguiendo su "senda propia". El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha anunciado este martes que bajará su tramo autonómico del IRPF del 9,4 al 9% -tal y como avanzó en su discurso de investidura- y lo deflactará con efecto retroactivo (desde el 1 de enero de 2022) para contribuyentes con rentas de hasta 35.000 euros, con el fin de paliar la inflación.

Las medidas anunciadas hoy por el líder gallego son las segundas en menos de una semana, después de que la semana pasada anunciase un incremento en la bonificación sobre el impuesto de patrimonio, que se subvencionará con un 50% frente al 25% que estaba hasta ahora. Esto se añade a otras disminuciones que ya estaban comprometidas para el IRPF: las familias con dos hijos menores de 25 años se equipararán a las numerosas, que tienen además "otras bonificaciones"; y el primer tramo de este tributo bajará del 9,4% al 9%, como ya prometió en mayo durante su discurso de investidura.

En su comparecencia en el Parlamento gallego, Rueda ha aprovechado su intervención dedicada a las líneas maestras de los presupuestos de 2023 para anunciar la nueva medida, que según sus cuentas ahorrará una media de 450 euros por gallego, lo que se traduce en un total de 46 millones de euros. "La inflación no puede suponer para los gallegos pagar más por el IRPF", ha aseverado Rueda, para avanzar que esta deflactación -del 4,1%- tendrá efectos retroactivos, es decir, afectará a la declaración de la renta realizada el próximo año pero se aplicará desde el 1 de enero de 2022.

Tras cumplir cinco meses al frente de Galicia, el mandatario gallego considera que la región mantiene su "senda propia" en materia fiscal iniciada ya en 2009 y que, según sus cálculos, han permitido "un ahorro de 1.200 millones de euros". En este contexto, el presidente ha recordado las bonificaciones de los impuestos de transmisiones patrimoniales y sucesiones, esta última de la que se benefician el "99,9% de gallegos que heredan de un familiar directo"; y la ampliación de la rebaja en patrimonio anunciada la semana pasada.

Al respecto de esta última medida, que fue muy criticada por la oposición -BNG y PSdeG- por beneficiar solo "a los ricos", Alfonso Rueda ha alegado que "no es el pilar fundamental" de los presupuestos de la Xunta, con una recaudación estimada de unos 34 millones de euros. Con todo, ha reconocido que no quiso eliminar este tributo al completo, como sí hicieron otras comunidades, porque "no era el momento". También ha reivindicado las rebajas fiscales porque "es lo que conviene hacer en un contexto de inflación" y cargado contra el Gobierno central por no hacer lo mismo.