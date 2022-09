Mapa de las rebajas del IRPF en España: ¿en qué comunidades se paga más?

Populismo fiscal, No.

Progresismo fiscal, Sí.



Es la base de la reforma fiscal que he presentado hoy.



• Beneficia a 1,3 millones de valencianos.

• Al 97% de la ciudadanía.

• A las rentas inferiores a 60.000€.

• A las grandes fortunas, no.

Contra la inflación, respuestas. pic.twitter.com/DKEs8b3Np6