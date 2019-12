Greta Thunberg a los políticos desde Madrid: "El cambio viene os guste o no"

"El cambio viene os guste o no", dijo este viernes a los políticos la activista climática Greta Thuberg, que se dirigió a las 500.000 personas que se estima han secundado la Marcha por el Clima de Madrid. En su intervención con el que se ha cerrado la Marcha por el Clima de Madrid, la adolescente subrayó que los políticos "tienen que hacer su trabajo".

"Los líderes políticos nos están traicionando y no vamos a dejar que se salgan con la suya, decimos basta ya. El cambio viene, os guste o no", señaló. "Estamos saliendo de nuestra zona de confort diciendo a la gente que tiene una responsabilidad para preservar el futuro y las generaciones actuales. La esperanza no reside dentro de los muros de la Cop25 sino en la calle con todos vosotros", enfatizó.

La activista abandonó la marcha a pie al poco tiempo de incorporarse por recomendación de la Policía, dada la masiva afluencia de gente, y se dirigió directamente en coche eléctrico al punto final. "Estoy muy contenta de estar aquí, gracias por venir", comenzó Greta su intervención, hablando en castellano, y después siguió su discurso en inglés.

Greta alertó de que el planeta se encuentra "en mitad de una emergencia climática" y que es necesario empezar a "parar esta crisis", "salir de los espacios de conferencias" y "decir a la gente el poder que tienen, que tienen que tomar responsabilidades y proteger a las generaciones futuras". "Dicen que hay 500.000 personas por lo menos. Es la gente que tiene la esperanza, sois la esperanza", proclamó ante un auditorio entregado.

Según su punto de vista, el cambio que se necesita "no va a venir de los poderosos, va a venir de las masas que demanden acción". "Y nosotros somos los que vamos a hacer el cambio". "La gente en el poder tiene que seguir nuestro impulso porque lo estamos liderando y tienen que seguirnos porque estamos mostrando el camino", señaló Thumberg.