Iglesias no apoyará un gobierno del PSOE en solitario: "Se acabó el bipartidismo"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, augura que el próximo gobierno de España será un gobierno de coalición y rechaza que el PSOE gobierne en solitario con los votos de su formación, "en España se acabó el bipartidismo, la gente está optando por diferentes opciones políticas", ha indicado. Además, en referencia al papel del PSOE en la supuesta policía política que investiga la Audiencia Nacional, cree que el partido socialista "no puede desmantelarlo", pero debe responder por qué "se niega a la comparecencia parlamentaria de Villarejo".

Durante una entrevista en TVE, preguntado sobre si apoyaría un gobierno del PSOE en solitario, Iglesias ha rechazado esa opción porque la "gente está votando pluralidad de partidos y gobiernos de coalición". Además, el líder de la formación morada ha defendido que "cualquiera que les diga a los ciudadanos que su voto a un partido vale menos que a otro está tomando el pelo a la gente" y, por ello, ha reivindicado su validez para formar parte de un gobierno de coalición. Al respecto, ha asegurado que "a nadie le parece raro que en Andalucía gobiernen dos partidos y aquí no quieren que gobierne podemos".

El líder de Podemos defiende esta postura, sea cual sea el resultado y la diferencia entre escaños porque, según ha dicho, "todas las opciones tienen derecho a ejercer su valor". Igualmente, y en referencia a los resultados de las encuestas, ha asegurado que le gustaría los números de las encuestas fueran otros, pero cree que las urnas están todavía abiertas y "vamos a trabajar para ganar". También ha advertido que "la demoscopia no hace presidentes" y ha añadido que "nadie se crea que es presidente antes de ser investido".

Sobre la investigación de la Audiencia Nacional de una presunta 'policía política' de la que, tanto él como su partido, habrían sido víctimas, Iglesias ha vuelto a enfatizar en las tres patas que constituirían esta trama: política, policial y mediática. De nuevo, ha puesto el foco en los propietarios de los medios de comunicación, quienes, ha dicho, querían evitar que Podemos llegase al Gobierno.

Iglesias cree que el gobierno actual, en concreto el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, "no tiene intención" de continuar con la trama, pero "no puede desmantelarlo". A pesar de ello, cree que el PSOE no ha sido claro y tiene que aclarar "por qué unió sus votos a PP y Cs para que no compareciese Villarejo en sede parlamentaria", además de "por qué policías de esta trama siguen trabajando".

En referencia a esta cuestión, ha vuelto a defender la necesidad de un gobierno de coalición para que "entre gente sin mochila" que pueda limpiar "las cloacas" porque el PSOE "tiene mucha historia". "Vosotros solos no podéis", le dijo al presidente Pedro Sánchez, tras criticarle que no haya cumplido su promesa de retirar la medalla a Billy el Niño.