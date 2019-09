Iglesias reprocha que Errejón impulse un partido para dar un voto gratis a Sánchez

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha expresado su respeto por la decisión de su ex número dos, Íñigo Errejón, de concurrir a las elecciones con otro partido que hubiera dado el voto "gratis" al socialista Pedro Sánchez, pero ha recordado que los inscritos de Podemos señalaron "un camino distinto".

Pablo Iglesias se ha pronunciado así en la intervención inicial ante el Consejo Ciudadano Estatal, el máximo órgano de dirección de la formación morada convocado en medio de una crisis por la fuga de algunos cargos hacia la formación de Íñigo Errejón y al que no ha asistido la líder andaluza, Teresa Rodríguez, que reclama crear en Andalucía una lista unitaria con Más País.

"Debemos respetar que personas que estuvieron con nosotros en el pasado piensen que en 2016 tendríamos que haber apoyado el gobierno de Pedro Sánchez... Son planteamientos legítimos y debemos respetarlos, pero quiero recordar que las inscritas e inscritos de Podemos, en consultas y en la asamblea ciudadana, señalaron un camino distinto", ha dicho Pablo Iglesias, que ha entrado en la reunión con su hija de dos meses en brazos.

Iglesias ha señalado que el adversario en la carrera hacia las generales del 10 de noviembre no son los partidos políticos como el de Errejón, sino los poderes oligárquicos que ven en los morados "la pieza de caza mayor" a abatir porque no aceptan que defiendan a la gente.

"No nacimos para apuntalar el bipartidismo y procurar el sueño plácido de los poderosos", ha resaltado el líder de la formación morada, que ha recordado que Podemos nació para defender los derechos de la gente y que lo han demostrado con hechos. Además, ha acusado a los poderes oligárquicos del país de no respetar la institucionalidad cuando los votantes no eligen opciones de poder.

"Los ataques que recibiremos -en campaña- son el precio a pagar por mirar a los ojos del poder, pero no nacemos para ser fuerza subalterna. No estamos para ponerle buena cara al poder, no estamos para apuntalar lo viejo. Estamos para plantarle cara", ha argumentado.