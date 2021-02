Lo que pensaba Pablo Iglesia de Hasél: "Desprecio convertir política en odio"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha sido de los últimos políticos en referirse al tuit del portavoz en el Congreso de Podemos, Pablo Echenique, por su mensaje respaldando las concentraciones de apoyo al rapero Pablo Hasél. Defiende que Twitter debería plantearse "seriamente" cerrarle la cuenta. "Qué vergüenza me da el señor Echenique", decía ayer el portavoz de Vox, Espinosa de los Monteros, nada más subir al atril segundos después de que el diputado de UP abandonara el Congreso. Los incidentes por la detención del rapero han abierto una nueva grieta en el gobierno de coalición y mientras la parte socialista condena la violencia para defender un derecho, desde Podemos hablan de falta de libertad de expresión y abuso policial. Pero no siempre ha sido así. A pesar del apoyo que recibe desde Unidas Podemos, el rapero ha renegado varias veces de la formación morada.

En una entrevista hace años junto al rapero fugado a Bélgica Valtónyc Hasél hablaban de que "la única fórmula para el cambio es la violencia". Asegura que "nosotros al principio también fuimos embaucados por los Pablo Iglesias o Monedero de turno porque no se habían desnudado tanto ni sabíamos qué pie calzaban". Ahora también se ha hecho viral una entrevista a Pablo Iglesias en Furor TV del año 2014 en la que responde a Hásel.

"Si te pudieras cargar a Juan Carlos de Borbón, Amancio Ortega o Aznar. ¿A quién te cargarías de los tres?". Es la pregunta que le deja el rapero catalán a Pablo Iglesias. El líder de Podemos no duda en responder rápidamente: "Dios mío, a ninguno. No quiero matar a nadie". Y continúa: "Desprecio profundamente a los que convierten la política en una cuestión de odio personal y convierten su excitación narcisista en algo que tenga que ver con la política. La vida humana es una cosa lo suficientemente seria como para no formular preguntas de este tipo". Expone el líder de Unidas Podemos que "Me gustaría que hubiera leyes para poder juzgar a gente como esta. Con un proceso justo. Con todas las garantías".

Y reflexiona: "Lo peor que le puede pasar a alguien de izquierdas es convertirse en la caricatura que construyen los enemigos de la izquierda". Acaba la entrevista con una reflexión: "Ver a alguien que se dice a sí mismo comunista digamos como la peor caricatura de lo que el anticomunismo siempre ha presentado a los comunistas como asesinos y gente que desea la muerte, como tipos agresivos que desprecian la vida, arrogante, minoritarios, marginales... Esta gente que ni se acerque a mi. No queremos tener nada que ver con gente cuyos problemas no son políticos, son de psiquiátrico".