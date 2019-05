¿Limitar el precio del alquiler? Así ha funcionado la medida en otras ciudades

Banco de España se ha pronunciado sobre la medida de fijar el precio del alquiler a raíz de las medidas tomadas en Cataluña y a las reformas introducidas en la nueva ley del alquiler de 2019 impulsada por Podemos y basada en la idea de "Si el precio de los alquileres se dispara habrá que dar a los ayuntamientos la potestad para intervenirlos por ley” haciendo referencia a las experiencias internacionales.

Mira también Guía para pedir la ayuda de la Comunidad de Madrid para alquileres de hasta 900€

Qué medidas son las tomadas en otras capitales europeas

París



En 2014, la situación en París era insostenible para muchos de los jóvenes de la ciudad y, en 2015, el gobierno de François Hollande aprobaba la 'Ley Alur' por la que las autoridades francesas aplicaban unos límites al precio del alquiler, fijando un precio máximo y mínimo según las zonas, inmuebles, etc.

Se fijaba un precio estándar para cada edificio según el tipo, la ubicación, el número de habitaciones, el mobiliario y la antigüedad, y establece un alquiler de referencia por metro cuadrado para todas las viviendas. Los alquileres que se firmasen o renovasen desde esa fecha en adelante no podían ser un 20% más caros ni un 30% más baratos. Cualquier inquilino o propietario cuyo contrato no estuviese dentro de la ley podía reclamar a un tribunal de arbitraje para subsanar la diferencia, aunque no se contemplaba aplicar sanciones.

Pero como dice el dicho "Hecha la ley, hecha la trampa" y basándose en las excepciones de la ley los propietarios podían sobrepasar el límite del precio fijado. La vivienda quedaba fuera de la ley si contaba con características especiales como portero físico, piscina, buenas vistas, muebles nuevos o luminosidad. Utilizando la picaresca, un tercio de las ofertas superaba los precios marcados por la normativa y alrededor del 15% de las viviendas que se ofertaban hacía dos años y medio se “evaporaron”. De hecho, más de 10.000 inmuebles dejaron de alquilarse, por decisión de sus propietarios. Por ello, los tribunales decidieron suspender su aplicación en París y en otros puntos calientes como la ciudad de Lille, mientras las condiciones de alquiler “se han endurecido para miles de jóvenes”.

Berlín

El mercado inmobiliario alemán sufrió un boom sin precedentes que dificultaba el acceso de los jóvenes a la vivienda en las grandes urbes como Múnich, Berlín, Frankfurt y Hamburgo.

El Gobierno de Angela Merkel, tomaba cartas en el asunto y lanzaba unas medidas con las que calmar la situación. Desde invertir en vivienda social, a conceder subvenciones y establecieron un tope al precio del alquiler del 10% en zonas concretas de las ciudades.

Esta normativa, conocida como 'freno de los alquileres' limitaba las subidas de los nuevos contratos al 10% del alquiler medio de la zona en la que se encuentra la vivienda. La medida entró en vigor en junio de 2015 y contenía ciertas excepciones: solo podía aplicarse en los contratos nuevos, en zonas con un mercado inmobiliario clasificado como "tenso" y si la vivienda no se había reformado. Muchos propietarios, llevaron a cabo pequeñas reformas o compraron nuevo mobiliario para esquivar los controles y librarse de aplicar el límite en los precios.

Dos años después de la entrada en vigor, la Federación Alemana de Inquilinos concluyó que la medida no había funcionado, su presidente, Franz-Georg Rips, tachó de "insatisfactoria" el intento del Ejecutivo para frenar las subidas de los alquileres. El cálculo de los precios medios se basa en datos obsoletos, la posibilidad de tomar acciones legales contra el propietario era farragosa y la descripción de las excepciones permitía un alto grado de arbitrariedad. Según sus estimaciones, en Berlín, Hamburgo, Fráncfort y Múnich entre el 66% y el 95% de las ofertas de pisos de alquiler estaban entonces por encima del máximo fijado por ley.

En 2017, la Audiencia de Berlín, a raíz de una querella entre un propietario y un inquilino, preguntó al Tribunal Constitucional Federal sobre la legalidad de esta medida. Según su argumentación, la medida trataba de forma diferente a personas que vivían en zonas distintas de una ciudad, rompiendo el principio de igualdad de la carta magna.

El único ejemplo de España, Cataluña

En Cataluña, el Govern aprobó un decreto ley por el que permite limitar el precio de los alquileres en los barrios con falta de vivienda asequible, una regulación pactada por JxCat y ERC una vez superadas las diferencias entre ambos socios de gobierno por el alcance de esa normativa.

El nuevo decreto ley, en base al Código Civil catalán, da pie a fijar límites al precio de los alquileres en determinadas zonas consideradas "tensas", donde no podrán superar el 10 % del índice de referencia. Esta norma faculta al Ayuntamiento de Barcelona -la ciudad catalana más afectada por la burbuja de los alquileres- a declarar la zonas de la capital catalana afectadas por un mercado de viviendas tenso, condición indispensable para una posterior limitación de los precios.

El decreto ley establece que, en casos justificados, se excluya de la contención de precios a las viviendas con una superficie útil superior a los 150 metros cuadrados y permite que los pisos nuevos o completamente rehabilitados se puedan arrendar un 20 % por encima del índice de referencia durante los cinco primeros años.

En el caso de las viviendas que cuenten con elementos no previstos en el índice de referencia de precios del alquiler -como disponer de vistas excepcionales o zonas comunitarias con piscina o jardines-, la norma permite un incremento adicional del precio del alquiler del 5 %, que deberá quedar debidamente justificado en el contrato.

Según la nueva normativa, los pisos que ya están alquilados podrán continuar con el precio anterior a la entrada en vigor del decreto ley, tanto los contratos presentes como los futuros.

En el caso de que el propietario cobre un alquiler superior a la limitación establecida, el Govern tendrá el derecho de recuperar la diferencia del precio por vía judicial, aunque está previsto impulsar medidas de mediación para resolver las diferencias que puedan surgir entre ambas partes.