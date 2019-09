Lola Fernández Ochoa: "Encontraremos a Blanca, aunque sea accidentada"

Sigue la búsqueda de Blanca Fernández Ochoa en Cercedilla, donde este domingo la Policía encontró su coche. Este lunes se ha reanudado el dispositivo con más medios, entre los que hay numerosos voluntarios. Antes de comenzar las labores de búsqueda, Lola Fernández Ochoa, hermana de la esquiadora, se ha dirigido a los medios de comunicación por primera vez.

Tal y como ha manifestado, la familia tiene esperanzas de hallar a su hermana desaparecida el pasado día 23, "aunque sea accidentada". Antes de participar en la búsqueda, Lola ha añadido que en los últimos meses su hermana "estaba fenomenal". Además, ha agradecido, la colaboración de voluntarios, amigos y familia que esta mañana esperan incorporarse a la búsqueda de la medallista olímpica, de 56 años.

"Estamos con mucho ánimo, de ver a tanta gente preocupada, y emocionados con las muestras de cariño que ha mostrado el pueblo de Cercedilla, familiares, los amigos...", ha añadido su hermana. De momento, la familia de Blanca no tiene ninguna novedad y se dispone a participar en las batidas en cuanto reciban instrucciones del equipo de coordinación que se encuentra reunido en el puesto de mando en la localidad madrileña.

"Estamos todos esperanzados, esperamos encontrarla, aunque sea accidentada", ha recalcado Lola. Ha insistido, por último, en que "todo el mundo está volcado, es muy emotivo". Olivia, la hija de Blanca Fernández Ochoa denunció su desaparición el pasado 24 de agosto al advertir que había dejado el móvil en casa después de decir que se iba al norte a hacer senderismo unos días.

Más de un centenar de agentes de la Guardia Civil, los grupos de rescate en altura (Gera), Protección Civil, Bomberos y Policía Local participan en el operativo de búsqueda, con el apoyo de cinco perros y tres helicópteros. Un centenar de voluntarios han acudido, además,tras el llamamiento policial a la colaboración para inspeccionar la zona.

Es el caso de Miguel, de Fuenlabrada (Madrid), quien ha asegurado que están "impactados" por la noticia, aunque no conocía personalmente a Blanca. Otro grupo ha acudido desde Arroyomolinos (Madrid) para echar una mano: "Ojalá hoy haya suerte" afirmaba uno de estos voluntarios, que conoce bien la zona, y expresaba su preocupación porque "hay una zona muy escarpada, difícil, en Siete Picos".

"Cada día estamos más preocupados"

Por su parte, su cuñado, Adrián Federighi ha reconocido que "cada día que pasa la familia está más preocupada", después de que en la jornada de ayer se hayan peinado "muchas zonas" de la sierra cercana a Cercedilla (Madrid) y no se haya encontrado "ni un indicio de dónde está Blanca". A su llegada al aparcamiento donde se celebra la reunión de coordinación para la búsqueda, Federighi, portavoz de la familia, ha añadido que están "esperanzados" en que este lunes se encuentre alguna pista, dado que "hay muchos voluntarios para caminar el monte".

"Desgraciadamente no hay ninguna novedad en la investigación", ha destacado Federeghi, que ha apuntado a un "accidente" como probable causa de la desaparición, y ha subrayado: "No hay ninguna razón para pensar otra cosa". En ese sentido, y respecto a las imágenes en las que se puede ver a la deportista comprando en un supermercado el sábado 24 de agosto, ha señalado que "si se va a hacer senderismo se va con víveres, lo que demuestra que Blanca no salió de forma improvisada, sino preparada".

Más de 150 voluntarios se han acercado esta mañana al madrileño valle de la Fuenfría y esperan instrucciones del operativo policial para ayudar en la búsqueda de Blanca; se dividirán en grupos de diez y cada uno de ellos será guiado por un guardia civil, policía nacional o guarda forestal. "Todos no van a poder actuar esta mañana pero sí por la tarde porque posiblemente nos harán falta", ha explicado a los periodistas la concejal de Desarrollo Local y Hacienda de Cercedilla, Isabel Pérez.