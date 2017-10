Madrid mantiene el jueves la prohibición de aparcar en el centro por polución

El Ayuntamiento de Madrid mantiene para mañana el 'escenario 2' del protocolo contra la contaminación, que implica que los coches de no residentes tendrán prohibido aparcar en el interior de la M30.



Además de esta restricción en la zona del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER), la velocidad de circulación en el interior de la M-30 y en las vías de acceso a la ciudad, en ambos sentidos, seguirá limitada, como hoy, a 70 kilómetros por hora.



La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha pedido hoy a los madrileños "hacer todos un gran esfuerzo" para no utilizar el vehículo privado ante los altos niveles de contaminación por dióxido de nitrógeno (NO2) que han llevado hoy a mantener la restricción del aparcamiento.



La alcaldesa ha hecho este llamamiento para que los madrileños usen el transporte público a preguntas de los periodistas durante el acto de presentación del libro que el Ayuntamiento de Madrid regalará a todos los recién nacidos en la ciudad a partir del 1 de enero de 2018.



Carmena, que se ha dirigido hasta la biblioteca pública Iván de Vargas en metro, ha pedido: "Tenemos que hacer todos un gran esfuerzo en no utilizar los vehículos. Los eléctricos ya sabemos que no contaminan, por supuesto, pero en la medida de lo posible es extraordinario utilizar el transporte público porque además nos damos cuenta además de la suerte que tenemos por el buen funcionamiento de los mismos".



Hoy, los conductores no residentes no podrán estacionar en las zonas del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) de la almendra central de Madrid porque el Ayuntamiento de la capital ha activado el denominado 'escenario 2' del protocolo de medidas a adoptar durante episodios de alta contaminación, tras volver a superar al menos dos estaciones de la misma zona durante dos horas consecutivas 200 microgramos de NO2 por metro cúbico.



Además, la velocidad de circulación en toda la M-30 y en las vías de acceso a la ciudad desde la M-40, en ambos sentidos, se mantendrá limitada a 70 kilómetros por hora.



La última ocasión en la que se activó el 'escenario 2' fue hace diez días, concretamente el viernes 13 y el sábado 14.