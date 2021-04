Abascal acusa a los 'menas' de ir como "perros de presa" a boicotear sus actos

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha insistido este jueves en denunciar que los menores extranjeros no acompañados suponen un problema de seguridad, ya que representan el 75% del total de menores que son detenidos por las fuerzas de seguridad, y además acuden como "perros de presa" a boicotear los actos políticos de Vox. Ha advertido de que no va a consentir que sus seguidores sean intimidados y por ello estudiará cómo reaccionar, planteando la posibilidad de que todos los simpatizantes de Vox avancen hacia los protestantes "con los brazos caídos".

"No tenemos por qué sostenerlos ni por qué soportarlos", ha defendido Abascal en una entrevista en EsRadio, recogida por Europa Press, tras la polémica generada por los carteles electorales de Vox denunciando el coste de los denominados 'menas' para las arcas públicas. De hecho, Abascal ha defendido la necesidad de estos carteles porque cree que su partido está señalando "un problema de seguridad y de falta de libertades" abriendo el debate sobre los menores extranjeros que llegan solos a España. "Entiendo los remilgos, pero prefiero la claridad", ha sentenciado.

Y ha sostenido que "el cartel es verdad" y el coste de cada plaza de estos menores es superior a los 4.000 euros en la Comunidad de Madrid y "mucho más aún" en Andalucía, mientras que muchas personas que "han levantado el país" reciben pensiones que son "una miseria"; lo que ve como "una auténtica injusticia".

"Queremos chavales con posibilidades y no perros de presa utilizados por la extrema izquierda para ir a nuestros mítines. Y si son mayores, a las cárceles de sus países, no en España", ha insistido sobre una postura que cree que no es "racismo" sino "sentido común". "Cuando se detiene a un menor, el 75 por ciento pertenece a estos centros --ha asegurado--. Si son menores, que estén en sus países con sus familias; y si son delincuentes, a la cárcel".

Con este planteamiento, ha asegurado que Vox no tiene "fobia" a los extranjeros, sino a los políticos que "les prometen un falso paraíso", "les condenan a jugarse la vida en el mar y acaban convirtiendo a los 'menas' en perros de presa y no en chavales con posibilidades". Estos "perros de presa" ha asegurado que son los que acuden junto con la "extrema izquierda" a boicotear los actos políticos de Vox, como este miércoles en Navalcarnero, cuando volvieron a lanzar piedras o huevos contra sus simpatizantes.

Abascal ha advertido de que no va a consentir que sus seguidores sean intimidados y por ello estudiará cómo reaccionar, planteando la posibilidad de que todos los simpatizantes de Vox avancen hacia los protestantes "con los brazos caídos". "Nosotros somos mil y ellos no eran más de 20", ha explicado.

El "deber de defenderse"

El líder de Vox se ha referido a quienes acuden a protestar a sus actos como "una banda de criminales" que son "incitados" a la violencia desde el propio Gobierno y "gentuza" como el líder de Podemos, Pablo Iglesias, "amparados" por el Ministerio del Interior y "justificados" por el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"No podemos ir a la calle a hacer un acto político y que se nos rodee mientras la Policía, con instrucciones de Interior, permite que se nos lapide", ha denunciado apuntando que el Código Penal ampara que se defiendan ellos mismos ante la comisión de un delito. "Nosotros tenemos deber de hacer algo. Si eso nos va a costar algunos votos, que nos cuesten", ha zanjado.