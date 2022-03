Caos en Madrid: "El Cercanías nos dejó en Aranjuez y casi perdemos el vuelo"

Lunes de lluvia en Madrid. Miles de trabajadores arrancan una nueva semana laboral dándose de bruces con el primer contratiempo: una avería afecta a casi todas las líneas de Cercanías por un fallo informático registrado en la estación madrileña de Chamartín. En las primeras horas del día los pasajeros van conociendo que el error afecta a todas las líneas a excepción de la C-5 y también hay retrasos en los trenes de media distancia que unen la capital con Jaén, Almería, Zaragoza y Soria. Atocha, a primera hora de la mañana, es un hervidero. Los andenes están repletos de pasajeros que no quitan ojo al tiempo estimado de espera para que llegue el siguiente tren mostrado en los paneles de información. "Llevo esperando unos 20 minutos, en breve debería estar en el trabajo, pero no creo que me dé tiempo, ya he avisado a mi jefe" relata a La Información una ciudadana que está a la espera de la llegada del tren con destino Nuevos Ministerios. Más de un pasajero ha tenido que hacer la misma llamada. Los más intranquilos, los que perdían el vuelo.

Gente entrando en un tren con llegada a Atocha Alba González Aranda

Los que sí han logrado llegar hasta la estación de Atocha en tren salen corriendo en cuanto se abren las puertas del vagón para continuar con su viaje. Saben que llegan tarde. Muchos se van al Metro, servicio que ha necesito refuerzos, como el de los autobuses, para poder hacer frente a los cambios de itinerarios producto del fallo técnico en Chamartín por motivo de unas obras. "Muchos ciudadanos con destino a El Escorial o Villalba han cogido autobús y/o metro hasta Moncloa para coger el interurbano" relata un agente de información de Renfe. "Voy a esperar otros 10 minutos y si no llega el tren, cogeré un autobús" asegura otro pasajero que ya tiene en mente cambiar su plan de desplazamiento. De igual manera, los taxistas que prestan servicio en las inmediaciones de la estación no paran de llegar a recoger pasajeros que quieren luchar contra el reloj para ser puntuales en sus trabajos.

Los diferentes puntos de información de la estación registran grandes colas. Varios trabajadores de Renfe están desplegados prestando ayuda a los usuarios, pero no parecen suficientes. Ante los tornos de salida de las líneas de Cercanías dos mujeres relatan lo que sin duda va a ser el día a día del casi millón de personas que cada día acude a la estación. "El tren nos ha dejado en Aranjuez y hemos tenido que cambiar y coger un tren de media distancia hasta Atocha, hemos tardado 40 minutos más de lo normal".

Otros de los servicios afectados han sido los trenes de media distancia. "Los viajeros con destino a Jaén y a Albacete han sido redistribuidos entre diferentes líneas de Cercanías con destino a Aranjuez desde donde saldrá el tren debido a la avería", confirma un agente de información de Renfe. "Desde la estación hemos puesto un autobús con destino a la estación más próxima para los viajeros con destino Almería pues el tren no podía salir desde Atocha" añade cuando preguntamos por las alternativas que han tenido que gestionar a lo largo de la mañana.

Autobus con destino al Aeropuerto Alba González Aranda

Los que más corren, los que pierden su vuelo. El autobús con destino al aeropuerto ve como se agolpan los viajeros a sus puertas. "Menos mal que veníamos con algo de tiempo. Nos hemos enterado en el AVE de camino de la avería y hemos tenido que buscar una alternativa para no perder el vuelo" relata un grupo de chicas, provenientes de Castellón, que se dirigían al aeropuerto de Barajas hacía México para el viaje fin de carrera. "No quiero ni imaginarme que hubiera ocurrido si no logramos llegar a tiempo" añaden.

De igual manera, un conductor de la EMT al que preguntamos confirma que "ha habido un mayor número de personas que han cogido el autobús, sobre todo los que tienen como destino Moncloa o Plaza de Castilla". Sin embargo, algunas personas han decidido no cambiar su itinerario y mantenerse a la espera del ferrocarril. Es el caso de un trabajador que "normalmente teletrabajo, pero hoy tenía una reunión importante y no sé si llegaré a tiempo o tendré que regresar a casa para poder acudir de asistir de forma telemática". En su caso no hay ruta alternativa "porque tardaría mucho más".

Mientras desde la estación intentan recuperar la normalidad recolocando a los pasajeros según la disponibilidad que haya en cada andén. Cuando le preguntamos acerca de la estimación de resolución de la avería asegura que "el fallo se registró esta madrugada y están intentando solucionarlo. Las demoras llevan activas desde el inicio de servicio y aunque las líneas estén prestando servicio, los retrasos continuaran durante toda la mañana" concluye.