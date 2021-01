Cierran por quinto día consecutivo la sierra de Madrid para evitar colapsos.

La Guardia Civil ha cortado por quinto día consecutivo el acceso a la sierra madrileña por la M-601 desde Cercedilla a Navacerrada, cierre que se ha producido a las 8:15 de la mañana, al llenarse los aparcamientos de Cotos y Navacerrada, para evitar aglomeraciones y colapsos. También está cortando el acceso hacia el puerto de Cotos en la SG-615 desde el puerto de Navacerrada y los vehículos que han accedido deben seguir hacia Segovia o dar la vuelta hacia Madrid por la M-601.

Desde Emergencias 112 han recordado en declaraciones difundidas a los medios que no es el mejor momento para subir a la sierra por la bajada extrema de temperaturas. Este martes se mantiene activado en toda la Comunidad de Madrid el aviso amarillo por frío y heladas, con termómetros de -6 grados centígrados en la sierra y -4 grados en el resto de la región. Este año la Guardia Civil está tomando la decisión de cerrar los accesos a Navacerrada en el momento que se llenan los aparcamientos desde que en el puente de la Constitución se colapsaran las carreteras y se repitieran aglomeraciones en la sierra.

El pasado sábado un total de 350 personas tuvieron que ser evacuadas del puerto de Navacerrada debido a las grandes retenciones en los accesos a la sierra por la nieve, el hielo y la gran afluencia de madrileños, que provocaron retrasos que la línea habitual de autobuses.El Servicio de Rescate e Intervención en Montaña (Sereim), la Cruz Roja y la Guardia Civil acudieron al lugar para rescatar a estas personas, tras el aviso de un caso de hipotermia de una joven. Además, la estación de esquí de Valdesquí ha anunciado su inminente apertura programada para este miércoles 6 de enero con la vista puesta en los cortes que está realizando la Guardia Civil en las carreteras para evitar colapsos y aglomeraciones estos últimos tres días.

El director de la estación madrileña, Agustín Ramírez, ha explicado a Efe que tiene previsto abrir unos 7 kilómetros de zona baja y media, no toda la estación completa, y en función de esos kilómetros ha calculado que el aforo será de unas 600 o 650 personas. Además, según explica el director de la estación, podrán acceder 300 coches al aparcamiento de la estación, pero no han podido vender los forfaits de acceso vía online, a pesar de las recomendaciones por covid, porque los cortes que se están produciendo en las carreteras no aseguran a los esquiadores que puedan llegar a la estación.