Villacís: "Me parece peligroso que se abra la puerta a Sánchez e Iglesias"

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha alertado este jueves del "peligro" y el "riesgo" de unas elecciones en la Comunidad de Madrid ante la posibilidad de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, "se hagan con el poder en Madrid". Así, la vicealcaldesa ha reiterado que el Gobierno municipal de la capital no corre peligro y ha manifestado su compromiso de "dar seguridad a los madrileños" porque "las personas necesitan confianza".

"Esto no forma parte de una estrategia nacional; me parece peligroso que en la Comunidad se abra la puerta a que Sánchez e Iglesias se hagan con el poder. De verdad creo que elecciones ahora mismo es asumir un riesgo que los madrileños no tienen por qué aceptar. No es serio", ha trasladado en declaraciones a 'Telecinco', recogidas por Europa Press, tras acudir al homenaje a las víctimas del 11-M.

Begoña Villacís ha enmarcado la moción de censura en Murcia a "una serie de cuestiones" con "sucesos que ocurren en Murcia, con problemas, con casos de corrupción que apuntan que no se sostiene un gobierno". "Los madrileños no tienen que pagar la responsabilidad de lo que pasa en Murcia", ha apostillado.