La Policía de Madrid investiga la fiesta del Teatro Barceló por posible ilegalidad

La Policía Municipal de Madrid reacciona a las imágenes de una fiesta celebrada en la discoteca Teatro Barceló en las que se mostraba que los asistentes no cumplían las medidas sanitarias. El cuerpo policial local ya ha abierto una investigación tras las denuncias en las redes sociales, como señalan fuentes del Ayuntamiento de Madrid consultadas por La Información. Unas pesquisas en las que ya está trabajando mientras espera la información que le hará llegar la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que también ha solicitado que se investigue lo que ocurrió este jueves en el local situado en la calle Barceló de la capital.

Hola @TeatroBarcelo , estas imágenes resultarían divertidísimas si no se hubieran producido hace diez minutos, justo el día en el que hemos hecho récord de contagios. Vosotros a lo vuestro :) pic.twitter.com/uwpaoCwEO7 — Miguel Frigenti (@MiguelFrigenti) January 21, 2021

Según destacan fuentes municipales, la Policía ya está "recabando toda la información posible" sobre lo que se ve en el vídeo, difundido en redes por el periodista Miguel Frigenti. Entre la información que manejarán los agentes que se encarguen del caso estarán "todos los antecedentes y expedientes que afecten a este local de ocio", que se recuperarán para incluirlos en la documentación. "Una vez realizada la investigación, la Policía Municipal adoptará todas las actuaciones administrativas y/o penales precisas", apuntan las mismas fuentes, que aseguran que los agentes del cuerpo no se personaron allí en la noche del jueves debido a que "no tuvo conocimiento de esa presunta fiesta". "En la emisora policial no se recibió ninguna llamada al respecto por ninguna fiesta en el interior del local, como se ha comprobado en el sistema", insisten estas fuentes.

Almeida les insta a "dar una vuelta por hospitales o tanatorios"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha calificado este viernes de "pandilla de irresponsables" a los organizadores y asistentes a la fiesta celebrada en la antigua Sala Pachá, y a quienes ha recomendado "dar una vuelta por hospitales o tanatorios".

"Todo aquel que participe en fiestas ilegales tiene un grado de inmadurez que hace que tengamos que decir basta. Si se tiene conocimiento de que se produce una fiesta ilegal, pido que se llame a la Policía porque acudiremos de forma inmediata", ha manifestado tras la presentación del proyecto de digitalización para el alumnado 'Brecha Digital' desarrollado por la asociación Madrid Futuro.

El regidor ha lamentado que este tipo de fiestas esté "proliferando", si bien ha reconocido que "la Policía Municipal hace un gran trabajo". Sobre asistentes y organizadores ha dicho que son "unos irresponsables con el conjunto de la sociedad", y les ha animado a "dar una vuelta por los hospitales y tanatorios" para "comprobar el dolor y drama que causa esta pandemia" y que "piense que son sus familiares".