Madrid detecta hasta 2.500 positivos en los profesores a horas de volver a clase.

El consejero de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, ha cifrado "entre 2.000 y 2.500" los docentes que tienen que someterse a una PCR tras dar positivo en alguno de los más de 66.000 test serológicos programados por la Comunidad a pocas horas de la vuelta a las aulas tras seis meses de parón por la pandemia. Si finalmente dieran positivo en coronavirus serían sustituidos por interinos, adicionales a los más de 10.600 profesores que la Comunidad tiene previsto contratar, y pondrían aún más presión sobre el sistema educativo que ha tenido que prepararse para el 'curso Covid' este verano.

En las últimas semanas los profesores tuvieron que soportar largas colas para poder realizarse la prueba de anticuerpos antes de iniciar el curso y fue tal la aglomeración de docentes en el Instituto Virgen de la Paloma que el Ejecutivo regional optó por retrasar parte de estos test al fin de semana para garantizar la medidas de seguridad durante el proceso. Esto complicó aún más el diagnostico de todo el personal y ahora amenaza la vuelta al cole ordenada del próximo lunes.

En una entrevista en La Sexta Noche el sábado, la presidenta Isabel Díaz Ayuso, explicó que, pese a que todavía se habían contratado a unos 300 interinos, el resto "llegará a tiempo" y que este mismo lunes se sabría el destino de cada uno. También señaló que las asignaciones serían escalonadas según las necesidades y empezando por los ciclos más inmediatos, como el Infantil o los estudiantes que deben prepararse este curso para la EBAU, al tener calendarios más apretados. Sin embargo, la necesidad de más personal podría incrementar tras conocerse los resultados de las pruebas serológicas y pondría en aprietos a muchos centros en las próximas semanas.

Durante la tarde del sábado, varios cientos de docentes del movimiento Marea Verde, que defiende la educación pública, participaron en una marcha para exigir a la Comunidad una vuelta "segura" a las aulas "cien por cien presencial" y un Plan de Rescate nacional para la educación pública. Con pancartas con lemas como 'Rescatar educación pública, ya', 'Vuelta segura a las aulas' o 'Más personal en los centros', los manifestantes marcharon desde Atocha hasta la Consejería de Educación, para denunciar la "situación de incertidumbre" de cara al inicio de curso.

Los docentes piden reducción de ratios, desdoblar grupos para asegurar distancia de seguridad, aumento de la plantilla de profesores y del número de técnicos educativos, mayor contratación de personal de administración y de limpieza, y contratación de personal con diploma universitario de enfermería.

Desde el PSOE han llamado a la "serenidad" y a la "responsabilidad" para el inicio de las clases y ha criticado que algunas comunidades autónomas no hayan implantado las medidas que se acordaron en junio para el regreso a las aulas. "Los niños van a incorporarse a sus respectivos colegios y creo que es el momento de lanzar un mensaje muy claro de serenidad y de responsabilidad", ha señalado la presidenta del partido, Cristina Narbona, en declaraciones en la sede socialista de Ferraz.

Según ha indicado, es "fundamental" que los niños puedan volver a clase de manera presencial para socializar y tener una rutina diaria, de ahí que pida "serenidad", mientras que también ha destacado la importancia de trasladar un mensaje de "responsabilidad" a las familias, los profesores, y sobre todo, a las autoridades en cada comunidad autónoma, que "son las que tienen que hacer efectivas todas y cada una de las medias que desde el ámbito de los profesionales de Sanidad se han establecido para que los coles sean un espacio seguro". En este sentido, Narbona recuerda que esas medidas se acordaron de manera "genérica" pero "muy clara" en junio, en una reunión entre los responsables de Educación de las comunidades autónomas y el Ministerio de Educación para abordar cómo sería la 'vuelta al cole', a la que se han sumado nuevos encuentros en las últimas semanas para ajustar dichas medidas.

"Lamentamos que no en todas las comunidades autónomas esas instrucciones dadas en junio y esos recursos económicos que provee el Gobierno de la Nación se hayan implementado de igual manera", asegura Narbona, que recalca que mientras en algunas regiones se ha contratado ya a más profesores, otras no lo han hecho. Por lo tanto, "el curso comienza en condiciones algo diferentes de acuerdo con los distintos territorios", concluye la presidenta del PSOE, que dice, no obstante, que "no es de extrañar", debido a la disparidad existente también en los datos epidemiológicos.

Celaá defiende que los colegios son los lugares "más seguros"

Navarra y Madrid fueron las primeras comunidades que abrieron sus centros el pasado viernes para la reincorporación escalonada de los más de ocho millones de estudiantes de enseñanzas no universitarias matriculados para este curso 20-21 y este fin de semana la ministra de educación, Isabel Celaá, ha pedido a las familias que lleven con confianza a sus hijos a los centros educativos, ya que ha dicho que los colegios son los lugares "más seguros".

La ministra ha insistido en la necesidad de que las aulas estén abiertas, ya que sus beneficios son muy superiores a los eventuales riesgos que puedan generar. Una opinión no compartida por sindicatos de docentesconsideran que no se han puesto en marcha todas las medidas necesarias para garantizar una vuelta al cole segura, así como no se ha contratado a suficiente personal y tampoco se han habilitado espacios en los centros para conseguir ratios inferiores.