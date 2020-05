Madrid ve con optimismo su pase a la fase 1 tras la reunión con Sanidad

La reunión entre el Ministerio de Sanidad y la Comunidad de Madrid ha concluido con buenas sensaciones en el Ejecutivo regional de poder pasar por fin a la fase 1 de desescalada tras reconocer el Gobierno central las capacidades de sus sistema de detección precoz de casos sospechosos. Desde el Ejecutivo autonómico han apuntado a Europa Press que el encuentro "ha ido bien" y ha transcurrido con "cordialidad", donde el Ministerio ha reconocido "las capacidades" de la Comunidad de Madrid y "especialmente su sistema de detección precoz de casos sospechosos".

El Ministerio comunicará, como suele ser habitual que se pronunciara sobre el cambio de fase este viernes para determinar la tercera petición de la Comunidad de ir a este nivel de desescalada a partir de este lunes 25 de mayo, algo que fue rechazado por el Ejecutivo estatal en dos ocasiones anteriores. En esta reunión, ambas administraciones han enfatizado en "la necesidad de apelar a la prudencia y a la responsabilidad individual" de cada español.

Recurso al Supremo

Precisamente este jueves la administración regional ha registrado un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo donde solicitaba como medida cautelar ir a la primera fase y recurría las órdenes que sustenta la estrategia de desescalada de fase uno y dos, al entender que no recoge criterios uniformes para el conjunto del país. "Una diferencia de criterio que sitúa la decisión en el ámbito de la arbitrariedad, desde el momento en que deja de estar referida a una evaluación objetiva y técnica de los indicadores", razona el recurso de la Comunidad.

Por otro lado, aporta al Supremo un informe de la Consejería de Hacienda y Función Pública, liderada por Javier Fernández-Lasquetty, donde se comprueba que entre una reactivación en mayo y una reactivación en junio (escenarios 1 y 2) hay 3 puntos de diferencia en el PIB y casi 200.000 empleos afectados. "Es indudable, por tanto, que cada semana que las restricciones se mantienen hay un perjuicio económico, que se transmite en las variables macroeconómicas. Perjuicio que, desde la perspectiva de las medidas cautelares, debe calificarse de irreparable, al ahondar en el daño económico y la pérdida de empleos, dificultando y agravando la ya de por si incierta recuperación", concluye.

El Colegio de Médicos pide "prudencia" para el cambio



El presidente del Colegio de Médicos madrileño, Miguel Ángel Sánchez Chillón, se ha mostrado confiado en que la decisión del Ministerio de Sanidad sobre el pase de Madrid a la fase 1 de la desescalada se basará estrictamente en "criterios técnicos" y pide "prudencia" ante el riesgo de rebrote porque la situación todavía "no es óptima" y existe una cierta "fatiga" en las plantillas, que además están "mermadas" por la Covid-19.

En declaraciones a Efe este jueves, ha llamado a la población a seguir "extremando las medidas de higiene, como no compartir los móviles", y se ha mostrado confiado en que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, "seguirá contando con el Colegio de Médicos", pese a que no le convocó a una reunión esta semana con instituciones sanitarias, a la que sí acudieron los colegios de Enfermería y el de los farmacéuticos, después de que Chillón cuestionara la preparación de Madrid para cambiar de fase.

"No ha habido ningún contacto tras esta reunión, pero damos por hecho que nos llamarán", porque "¿cómo no van a contar con los médicos, verdad?", dijo este doctor que trabaja en la Atención Primaria. "Sigue habiendo contagios. A diario sigue habiendo ingresos en los hospitales y en las UCI. Incluso si extrapolamos las cifras y comparamos con las de primeros de marzo son muy parecidas. Entonces estábamos subiendo y ahora estamos bajando. Pero ya no está el sistema como entonces. Hay una fatiga física y psíquica, y merma del número de profesionales que están trabajando", asegura.