La patronal madrileña cifra el coste de las medidas en 600 millones semanales.

La Confederación Empresarial de Madrid (CEIM) estima el impacto de las restricciones de movilidad en la capital y otros nueve municipios madrileños en 600 millones de euros semanales, lo que supondría una caída del PIB del 15 % en la Comunidad de Madrid. Los empresarios madrileños han hecho estos cálculos tras hablar "con las distintas asociaciones más afectadas", como la hostelería, el comercio y los hoteles, según han señalado fuentes de la patronal madrileña.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este jueves el acuerdo del Consejo Interterritorial de Salud, aprobado por el 70 por ciento de las administraciones representadas, para aplicar restricciones en poblaciones de más de 100.000 habitantes con una tasa de incidencia del coronavirus superior a 500. Las nuevas restricciones de obligado cumplimiento entran en vigor la noche del viernes, tras la comunicación este miércoles por parte del Gobierno a las comunidades de la orden de aplicación de dichas medidas de control.

Afectan a diez municipios madrileños: Madrid capital, Móstoles, Alcalá de Henares, Fuenlabrada, Leganés, Getafe, Alcorcón, Torrejón de Ardoz, Parla y Alcobendas. En estos lugares no estará permitido entrar o salir salvo para actividades "adecuadamente justificados", como ir a trabajar, y habrá más reducciones de aforos y de horarios en locales comerciales y de hostelería. Así, se reduce al 50 % el aforo máximo en los locales comerciales y servicios abiertos al público, que cerrarán no más tarde de las 22:00 horas, salvo las excepciones que se prevean.

En cuanto a los establecimientos de hostelería y restauración y de juegos y apuestas, el aforo permitido no podrá superar el 50% en espacios interiores y del 60% en exteriores, en tanto que el consumo en barra no estará permitido. Las mesas deberán guardar una distancia de, al menos, 1,5 metros respecto a las sillas asignadas y a las demás mesas, y el grupo que se siente no será superior a las seis personas.

No se admitirán nuevos clientes a partir de las 22:00 horas y la hora de cierre no podrá superar las 23:00 horas, a excepción de servicios de entrega de comida a domicilio. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que cumplirá "de manera estricta" la orden del Gobierno que supone la aplicación de nuevas restricciones en Madrid, pero ha avisado de que la llevará "a los tribunales" para "defender los intereses legítimos de los madrileños".