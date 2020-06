Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, ha ofrecido un nuevo giro a su versión sobre la salida del coronel Diego Pérez de los Cobos, al alegar que no fue él sino su número dos quien procedió al cese. El ministro ha alegado que, si no relacionó el 8M con el cese del coronel fue por "respeto a la carrera profesional" de este alto mando de la Guardia Civil: "No voy a dimitir, no he cometido ninguna ilegalidad, ni yo ni me equipo. Yo no he cesado al señor Pérez de los Cobos sino ha sido el secretario de Estado a propuesta de la Guardia Civil", ha zanjado en la sesión de control al Gobierno en el Congreso.

Marlaska ha tenido que someterse de nuevo en el Pleno del Congreso a las preguntas de los partidos de la oposición PP, Vox y Ciudadanos, cuyos diputados le han pedido de nuevo la dimisión, le han acusado de mentir y le han reprochado que haya cometido una ilegalidad aun siendo juez de carrera. Ante las acusaciones, el titular de la cartera ha precisado que fue el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, quien cesó al coronel a propuesta de la directora de la Guardia Civil, María Gámez, por pérdida de confianza y por la reestructuración que se lleva a cabo en el cuerpo.

Marlaska ya habló en estos términos este martes en el Senado, cuando aseguró que el relevo estuvo relacionado con una investigación por una filtración del informe del 8M, aunque hoy ha añadido que no vinculó el cese a la investigación de la marcha por el Día de la Mujer, porque quiso respetar la carrera profesional de Pérez de los Cobos.

"No quise decir nada porque tengo respeto a la carrera profesional del señor Pérez de los Cobos, ustedes están tratando de indagar en más razones y perturbar esa carrera profesional", ha respondido ante las críticas de la oposición por el relevo del coronel jefe de la Comandancia de Madrid y, antes de esto, alto cargo de la Secretaría de Estado de Seguridad y también coordinador del dispositivo policial para impedir el referéndum del 1-O.

Tras remitirse a la decisión del cese firmada por el secretario de Estado de Seguridad a propuesta de la directora de la Guardia Civil, Grande-Marlaska ha vuelto a defender su idea de formar equipos con cargos de confianza neutrales, negando que incurrieran en una injerencia hacia el Poder Judicial y que buscara tener acceso al informe del 8M.