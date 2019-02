Maroto dirigirá una campaña del PP de corte 'liberal' para distanciarse de Vox

El vicesecretario general de Organización del PP, Javier Maroto, será el director de campaña del PP de las elecciones autonómicas, municipales y europeas del próximo 26 de mayo, a las que el partido que dirige Pablo Casado quiere concurrir con un "contrato liberal" e "ideológico", en un claro intento por distanciarse de Vox. El comité de campaña, que empezará a trabajar esta misma semana, quiere "electoralizar desde ya" al Partido Popular.

Así lo ha anunciado Maroto en una rueda de prensa en la sede del PP coincidiendo con la reunión del Comité Ejecutivo Nacional que ha presidido Pablo Casado. Por lo pronto, Casado ya tiene ocupada su agenda con 52 actos de precampaña hasta Semana Santa, que tendrá lugar a mediados de abril. De ellos, una decena serán en formato convención, de forma que el PP llevará a expertos y miembros de la sociedad civil. Si la pasada semana ya visitó Guadalajara, Badalona, Tarragona y Ciudad Real, el presidente del PP tiene previsto ir este martes a Segovia y el miércoles a Cuenca.

A esos comicios de mayo el PP se presentará con un programa marco que el propio Casado ha definido como un "contrato liberal e ideológico" de medidas que representan los "valores y principios del PP", según ha revelado Maroto. La vicesecretaria de Estudios y Programas, Andrea Levy, lleva semanas trabajando en ese programa con reuniones con diferentes colectivos.

Maroto ha enumerado algunos de los puntos fundamentales de ese contrato: "la revolución fiscal" que pasa por bajar impuestos; la defensa de una educación y sanidad "de calidad y en libertad"; el impulso a la cohesión territorial de España; el apoyo al entorno rural; la defensa del pacto nacional del agua; la "apuesta firme" contra la violencia de género; o una apuesta por la inmigración "legal y ordenada", entre otras.

Además, ha señalado que el comité de campaña del PP empezará a trabajar de forma "inmediata" escuchando las necesidades de todos los líderes territoriales del partido para alcanzar el objetivo de presentar "políticas efectivas y atractivas" para el conjunto de los ciudadanos.

No van a ignorar a Vox

Al ser preguntado cómo va a afrontar el partido la irrupción de Vox a nivel nacional que recogen todas las encuestas, Maroto ha resaltado que el PP se presenta a los comicios "con el mejor equipo" y va a dedicar la campaña a hablar de sus propuestas y sus candidatos. Las listas del PP, ha añadido, combinan experiencia y renovación.

"El PP va a hablar del PP", ha enfatizado, para subrayar que su formación llevará en las listas a cargos con experiencia, conocidos y con experiencia de gestión. Eso sí, Maroto ha admitido después -al ser preguntado si entonces optarán por ignorar a Vox en campaña- que su partido "no va a eludir el debate con nadie". En cuanto a si todos los 'barones' regionales comparten la misma política de pactos tras las elecciones, Maroto ha puesto en valor el acuerdo alcanzado en Andalucía -tras llegar a un acuerdo con Cs y Vox- y ha añadido que el "cambio" no se habría producido si el PP hubiera mantenido la "misma posición irresponsable" de otros partidos, que no estaban dispuestos a hablar entre sí.

El responsable de Organización del PP ha explicado que la voluntad del Partido Popular es ser "primera fuerza política" en muchos territorios en las elecciones y buscar "alternativas para alcanzar mayorías sólidas de centro-derecha" tras la cita con las urnas.

En cuanto al barómetro de enero del CIS, que relegaba al PP a cuarta posición, Maroto ha restado credibilidad a ese "CIS de Tezanos", en alusión al director de este órgano. "Lo único que puedo hacer es agradecerle que en esta ocasión haya puesto al PP por delante del PACMA, con el respeto y cariño a los votantes del PACMA".

Tras señalar que el PP cuenta con encuestas que apuntan a una situación "clarísimamente distinta", Maroto ha subrayado que la estrategia de Casado ante las elecciones será ofrecer "certezas" en un momento en que el voto tiene mucho que ver "con la parte ideológica" pero fundamentalmente basada en "sentimientos", "autenticidad" o "utilidad". Según ha dicho, un voto útil es el que solventa un problema y el PP, aparte de hacer la denuncia, plantea "certidumbres para poder resolver".