"Más Madrid no se va a presentar a las generales; construiremos desde Madrid"

Las pasadas elecciones municipales del 26 de mayo se saldaron con un vuelco total en el Ayuntamiento de Madrid. Una de las afectadas por ese giro que benefició al PP y que supuso el adiós de Manuela Carmena fue Rita Maestre (Madrid, 1988). La joven política madrileña, que asumió el cargo de portavoz de Ahora Madrid con apenas 27 años y ya cuenta con la experiencia de gestionar el consistorio más grande del país, llegó a la política de la mano de Podemos tras estar volcada en el activismo desde el movimiento 15-M y a través de plataformas como Juventud sin Futuro. Ahora, Maestre afronta una etapa radicalmente distinta: tras apostar por Más Madrid y ser apartada de la formación morada por esta decisión, afronta una etapa en la oposición marcada por la influencia de Vox en el gobierno municipal.

Lo que tiene claro la concejala es que la izquierda no sumará otro competidor a las más que posibles elecciones generales que se celebrarían el próximo 10 de noviembre si finalmente Unidas Podemos y el PSOE no llegan a un acuerdo. Íñigo Errejón -impulsor junto a Manuela Carmena de Más Madrid- tiene descartado concurrir a la repetición electoral a pesar del gran éxito que cosechó en las autonómicas. Así lo asegura en una entrevista con La Información, donde es contundente al afirmar que no han hablado de presentarse y que está “totalmente descartado” que se vaya a hacer. Tampoco habrá una expansión de la marca, al menos por el momento, ya que reitera que se van a centrar en “crecer en la Comunidad de Madrid”.

"Repetir elecciones puede desmovilizar a la izquierda"

Los rumores de la irrupción de Más Madrid en el escenario nacional han ido creciendo en las últimas semanas, hasta el punto de publicarse que solo concurrirían por la circunscripción de Madrid. Para Rita Maestre estos cantos de sirena “responden a la negociación, al baile entre PSOE y Unidas Podemos”. Especialmente, según apunta la concejal, desde el entorno de Ferraz, cuyo objetivo es “presionar a la otra parte con un escenario que le podría ser más adverso”. De esta manera, descarta ese choque directo entre Errejón y Pablo Iglesias, que en la Comunidad de Madrid ganó el primero por 20 escaños a 7.

Maestre lamenta "como ciudadana progresista" la mala gestión de las estrategias para formar un Ejecutivo entre PSOE y UP: "Creo que se han hecho muchas cosas mal. El PSOE tenía la responsabilidad de formar Gobierno, de liderar las negociaciones y tener en cuenta y respetar a su socio". Algo que los socialistas “o no han hecho, o no lo han hecho bien”. Maestre tampoco ha entendido las “negociaciones radiadas, donde nos enterábamos de si había una dirección general más o una menos”, ya que “no han dado buena imagen de las instituciones y de cómo se forman”.

La salida de Podemos

Sobre su anterior partido o la gestión de la situación en UP se limita a decir que “hagan lo que mejor vean ellos, no me meto en otros partidos”. Pero sí alerta de que una repetición electoral, ya sea motivada por PSOE o Unidas Podemos, puede provocar “que muchas personas progresistas no vayan a votar”. “Uno puede decir que ya hizo su parte, que se movlizó de manera extraordinaria en junio, y que ahora eso no lo repite. Sería algo terrible porque podría dejarle el camino fácil a Casado, Rivera y Abascal para formar un gobierno influenciado por la extrema derecha”, señala Rita Maestre.

La exportavoz del consistorio madrileño, ahora en la oposición, fue una de las ‘purgadas’ por la dirección de Podemos cuando el exnúmero 2 de Iglesias anunció que concurriría el 26 de mayo bajo el paraguas de Más Madrid. Una decisión del partido morado que achaca a “una cerrazón por parte de la dirección, ya que lo que se hizo en Madrid ocurrió en otras ciudades”. Maestre ya apuesta por “pasar página” tras el éxito en las urnas, donde “se superaron muchas expectativas”. Aunque entre los planes de su formación no está el extenderse a otras regiones, ya que tienen la idea de crecer en Madrid “para que no haya que montar deprisa una lista, sino que tengamos una organización asentada en la Comunidad".

Esas personas con las que cuenta en la actualidad Más Madrid provienen de Podemos, especialmente del anterior grupo parlamentario en la Comunidad que en los últimos meses tuvo como portavoz a Clara Serra. Las diferencias entre ambas formaciones aún no se han manifestado de una manera muy clara, como admite Maestre, que reitera que las prioridades que tienen en su plataforma son “un camino programático que pone el feminismo y la transición ecológica en el centro de la agenda política, que es lo que creo que deben hacer las fuerzas progresistas”. Aunque sí aspira a trabajar junto a Podemos para hacer oposición al gobierno de Isabel Díaz Ayuso, “a pesar de que no estemos juntos”.

Madrid Central y los alquileres

Desde que la antigua Ahora Madrid saliera del gobierno de la capital española tras el pacto entre PP, Ciudadanos y Vox, una de las armas arrojadizas entre ambas partes ha sido Madrid Central, que tras el intento de paralizarlo del nuevo alcalde, José Luis Martínez-Almeida, recibió el aval de la justicia, que impidió la suspensión provisional ordenada por el consistorio. Semanas después, Almeida acusó al anterior equipo de gobierno de evitar las multas en pleno mes electoral. Lo que Maestre niega, debido a que “un gobierno no puede quitar ordenanzas y leyes cuando están aplicándose”. Y añade desconocer, e incluso "desconfiar de los datos que ofrecen”. Estos reproches responden, según la concejal, a un intento de “generar confusión para preparar su propuesta, que es reducir Madrid Central a pesar de que es una política bien valorada".

Pero el problema madrileño que más atención recibe en la actualidad es el precio de los alquileres. No en vano, alquilar en Madrid es un 45% más caro que hace cinco años, según datos del Banco de España. “Aquí ocurre lo que en el resto del país: que el precio no está regulado”, asegura Maestre, que recuerda que “nosotros intentamos que el Congreso y la Comunidad pusieran regulaciones que limitasen una burbuja disparada. Pero PP y Cs no lo hicieron a nivel autonómico, y el PSOE dijo una cosa en campaña y luego no hizo nada”, añade. La exportavoz municipal insiste en que su equipo de gobierno pidió una descentralización de competencias que les permitiera “crear un índice de precios como los que hay en Berlín o Viena”. Algo que finalmente no pudieron llevar a cabo por mantenerse el 'statu quo' en estas políticas.