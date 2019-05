El error con las mochilas de los niños: el peso en la de ruedas tampoco es infinito

Libros, carpetas, libretas, estuche y un amplio repertorio de material escolar conforman un equipaje diario que entre viajes de ida y vuelta puede suponer una carga excesiva para los escolares. Su peso no debe superar el 10% del peso corporal, ya que los hombros no están diseñados para soportar una carga mayor, de modo que si los sobrecargamos se producirá tensión muscular y posibles lesiones pero... ¿qué pasa cuando la mochila tiene ruedas y la arrastramos? Pues tampoco se debe cargar en exceso porque nos confiamos y acaba siendo muy pesada siendo igual de perjudicial para el menor.

Es de lo que trata de concienciar el estudio elaborado por especialistas de la Universidad de Granada y la Liverpool John Moores University de Reino Unido que, por primera vez, recomienda el peso que se debería arrastrar: nunca más del 20% del peso del niño. "Hay estudios que relacionan el pese elevado de la mochila con o sin ruedas con el dolor de espalda, el cansancio en las aulas, la pérdida de tiempo en el colegio...", señala la autora del estudio, la investigadora Eva Orantes González (Universidad de Granada). Son muchos los expertos que aseguran que "con frecuencia se ven dolores cervicales, lumbares y, ocasionalmente, contracturas en los trapecios que pueden afectar a la vida de los estudiantes".

El estudio, que publica la revista Applied Ergonomics, evaluó a medio centenar de escolares de Educación Primaria, a los que se les analizó la postura del tronco y extremidades inferiores mientras caminaban sin peso, o con una mochila o un carro escolar de ruedas con diferentes cargas - el 10, 15 y 20 % de su peso corporal-. "Muchas veces no somos conscientes de la cantidad de cosas que llevan los niños en la mochila. Estuches de tres pisos, agendas igual de grandes que los libros, las bolsas para las extraescolares...", incide. En muchas ocasiones los padres se muestran más tranquilos "porque todo ese peso ya no va en la espalda de su hijo sino que tiran de él", pero eso es un error. Y no hay que olvidar que las mochilas con ruedas en plano "no presentan ningún incoveniente", pero son muchos los niños que tienen que acabar cargando con ella para subir las escaleras. Aún así, y según el estudio, parece la mejor opción.

Para el análisis, se utilizó un sistema de captura de movimiento óptico tridimensional, similar a los utilizados en películas de animación y videojuegos, junto a técnicas estadísticas que permiten analizar las curvas de la postura completa, punto a punto. Las principales conclusiones del estudio establecen que las mayores adaptaciones al usar carro o mochila se producen en cadera y tronco sin haber mucha diferencia en el movimiento de rodilla y tobillo.

Sin embargo, el uso del carro escolar produce menos cambios en la cinemática (movimiento) y por ello, se asemeja más a la locomoción del niño sin carga, en comparación con el uso de la mochila, incluso con poco peso transportado. Como conclusión general, el estudio corrobora que los escolares que utilizan mochilas deben evitar cargas superiores al 10 % de su peso corporal, y establece, como novedad que, al utilizar el carro se debe evitar un peso superior al 20 % del peso corporal del niño.

La investigadora destaca aquí como está cambiando la mochila en sí. Cada vez son más ergonómicas y "las hay con tres ruedas para facilitar el arrastre y con las ruedas más grandes para ayudar a la hora de tener que subir las escaleras".