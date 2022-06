Oltra dimite en el gobierno valenciano por su imputación en el 'caso abusos'.

La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, ha presentado este martes su dimisión cinco días después de ser imputada por encubrir presuntamente el caso de abusos sexuales de su exmarido. Oltra ha anunciado entre lágrimas que deja su cargo en el ejecutivo valenciano y en Les Corts tras su imputación en el caso del presunto encubrimiento de los abusos de su exmarido a una menor tutelada. La vicepresidenta ha asegurado que "no quiere que se paren las políticas del Gobierno del Botànic". Oltra ha llegado sonriente a la sede de la plaza del Pilar de Valencia, donde desde las 16.30 horas estaban llamados a reunirse varias decenas de cargos de Compromís en una ejecutiva convocada hace semanas, antes de la imputación. Pese a que no está en el orden del día, se espera que se trate la situación de la vicepresidenta.

"Esto no va conmigo, yo no necesito estar aforada, ni mucho menos, para mí la verdad solo tiene un camino". "Si no soy digna de estar en el gobierno valenciano, menos lo soy de estar en la cámara", ha asegurado en una rueda de prensa. "Estoy haciendo pública una dimisión provocada por una de las mayores infamias que se producen en este país".

Mónica Oltra: "Me cuesta esta decisión porque ganan los malos. El mensaje que estamos trasladando es que en este país a cualquier pólitico que quiera hacer políticas que no vayan a favor de los poderosos se lo van a cargar"https://t.co/OXIRLzFzBS pic.twitter.com/f4wtODsJTf — RTVE Noticias (@rtvenoticias) June 21, 2022

"Esta decisión me cuesta porque ganan los malos, el mensaje que estamos trasladando es que en este país, a cualquier político que quiera hacer políticas que no vaya a favor de los poderosos se lo van a cargar con guerra sucia en los tribunales, eso es lo que me duele", ha sentenciado, para agregar que eso es lo que le "duele, que la gente del pueblo se sienta abandonada". Oltra ha concluido su discurso, entre lágrimas, pidiendo perdón porque "la gente vulnerable ahora mismo no tiene escudo, no es una cuestión personal, es solo política". "Me duele el alma", ha apostillado.

La líder de Compromís está citada a declarar como imputada ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana el próximo 6 de julio por el presunto encubrimiento de un caso de abusos a una menor tutelada por la Conselleria de la que es la que es responsable y por el que fue condenado su exmarido. La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitar (TSJCV) imputada a la vicepresidenta y consellera de Políticas Inclusivas el pasado 16 de junio. Así lo decidió la Sala, tribunal al que el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia remitiera las actuaciones el pasado mes de abril al estimar que existían hechos presuntamente delictivos atribuidos a Oltra. La causa se envió a este órgano ante la condición de aforada de la consellera.

Tras recibir las actuaciones, el tribunal preguntó a las partes del procedimiento -acusaciones y defensas- sobre la competencia para instruir el caso. Fiscalía se pronunció favorablemente a que lo asumiera el TSJCV por ver indicios "relevantes" contra Oltra. En concreto, en este procedimiento se investiga el presunto encubrimiento de los abusos sexuales que sufrió en un centro una menor tutelada, de 14 años, a manos del exmarido de Oltra entre los años 2016 y 2017. El educador fue condenado a cinco años de prisión en una resolución ratificada por el TSJCV.

Tras la condena, la menor denunció la situación en la que se había encontrado durante la tramitación de la causa y desde el juzgado se abrió una nueva investigación judicial contra seis funcionarios, la directora y una psicóloga del centro de acogida de menores donde ocurrieron los hechos. Posteriormente, se imputó a cinco personas más: una directora general, una subdirectora general, un secretario territorial, una jefa de servicio y una técnico. Un total de 13 investigados.

La Sala, tras estudiar el caso, se declaraba competente para instruirlo al apreciar "una serie de indicios plurales" que "hacen sospechar la posible existencia de un concierto" entre la aforada y diversos funcionarios para "proteger a su entonces pareja o bien proteger la carrera política de la aforada", según constaba en el auto enviado a las partes. El TSJCV entendió por tanto que resultaba procedente incoar diligencias previas, de las que será instructor el ponente de esta resolución, el magistrado Antonio Ferrer, "con el fin de investigar hasta qué punto esa sospecha inicial tiene la entidad suficiente como para permitir que el proceso pueda continuar su curso ordinario".