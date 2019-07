Muere una joven después de consumir una pastilla de éxtasis en un concierto

Una joven argentina de 19 años murió el pasado miércoles después de consumir una pastilla de éxtasis en un concierto de Palma de Mallorca, informa el diario local Última Hora. Los hechos ocurrieron el pasado domingo, cuando la fallecida, Milagros A.M., acudió a un concierto de Palma con unos amigos.

Tras consumir una pastilla de éxtasis, la joven sufrió un shock por el que tuvo que ser ingresada en el Hospital de Son Espases. Al ver que su estado empeoraba, el martes fue evacuada al Clínic de Barcelona, donde finalmente falleció el miércoles.

La Policía Nacional se encuentra investigando el caso, a la espera del resultado de la autopsia, agrega Diario de Ibiza. Paulo Moyano, el padre de la joven fallecida, ha mostrado en Facebook su dolor por la muerte de Milagros: "Mi vida se rompió, no encuentro explicación, no encuentro consuelo, que injusticia, era tan feliz, una travesura de adolescente se me la llevó".

En otro post de la red social, ha contado que su hija era una persona "sana" y que él siempre les había hablado del tema de las drogas, "pero a veces escuchan más a otro". "Quisiera saber quién le vendió el veneno a mi bebé para pegarle un tiro en la cabeza (...). Me la arrancaron y la mataron como sapo, es durísimo decirlo pero cuando la vi tuve que mirar un tatuaje porque no era ella", ha concluido.