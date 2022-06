Navarra confirma el primer positivo de viruela del mono y estudia sus contactos.

El Departamento de Salud del Gobierno de Navarra ha registrado el primer caso de viruela del mono en la comunidad foral. Este ha sido detectado esta semana y el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea ya lo ha confirmado como positivo. Así lo ha señalado este jueves en rueda de prensa el director general de Salud, Carlos Artundo, quien ha explicado que el seguimiento de casos se hace por contactos estrechos "en círculo", según marca el protocolo estatal. "Eso es lo que se va a hacer, lo mismo que se ha hecho en otras Comunidades. No es una estrategia poblacional, es personal del paciente", ha añadido.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido de que los positivos de viruela del mono en los países no endémicos ascienden a 643, de los cuales 142 han sido detectados en España que se posiciona en tercer lugar, detrás de Reino Unido, que cuenta con 190 casos y Portugal con 119. Al otro lado del Atlántico, se ha registrado una menor incidencia que no alcanza la treintena, Canadá (26) y EEUU (18). Los primeros casos fueron reportados a mediados de mayo, pero ahora se sabe que hubo transmisión que no fue detectada y que duró algún tiempo, aunque los especialistas todavía no han podido determinar si fueron semanas, meses o un par de años.

La OMS también ha animado a luchar contra el estigma asociado a esta enfermedad, ya que además de ser equivocado "podría disuadir a los enfermos de buscar atención médica y dificultar con ello su contención". Los expertos han insistido en que el brote es controlable y han subrayado la prioridad de combatir la enfermedad en los focos endémicos de África central y occidental donde han fallecido 66 personas infectadas con la viruela del mono este año.