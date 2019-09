No solo Greta: miles de jóvenes españoles salen a la calle contra el cambio climático

Ver a los más jóvenes convertidos en férreos defensores del medio ambiente se ha convertido en una portada habitual... y este viernes le ha tocado el turno a España. Cientos de miles de jóvenes de todo el país se han sumado este a la Huelga Mundial por el Clima convocada para este 27 de septiembre con el fin de exigir a los Gobiernos internacionales una acción decidida, urgente, eficaz y conjunta para frenar los efectos del cambio climático.

La emergencia medioambiental ha puesto en alerta al sector más joven de la población de este país que, convocados por cerca de 500 entidades, han tomado las calles y han clamado por una acción institucional convincente que ataje el deterioro medioambiental. Los grupos organizadores se han concentrado en cuatro plataformas: Fridays For Future, Alianza por el Clima, Alianza por la Emergencia Climática y 2020 Rebelión por el Clima, en las que están integradas las principales organizaciones ambientales, como Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, SEO/Birdlife, WWF, entre otras. Además, se han sumado partidos políticos, sindicatos y otras organizaciones.

Solo en Andalucía, unos 20.000 estudiantes de enseñanzas medias y universitarias se han manifestado durante la mañana, según datos del Sindicato de Estudiantes de Andalucía, que ha calificado la convocatoria de "tremendo éxito", ya que según su secretaria general, Ainoa Murcia, el seguimiento ha sido del 85 por ciento de media en centros de Secundaria, Bachillerato y FP. En cuanto a la participación del profesorado de Primaria, la Consejería de Educación y Deporte ha apuntado un 40 por ciento de docentes en Primaria y un 21 por ciento en Secundaria.

En Valencia, los estudiantes han salido a las calles con lemas como: "Nos enfrentamos a un punto de no retorno", "Se nos acaba el tiempo" o "punto de no retorno, irreversible". Durante la marcha de la mañana también portaban pancartas como 'El asfalto no se come', 'No es sequía, es saqueo'.

Una de las portavoces del Sindicato de Estudiantes de Valencia Marta Castillo ha explicado que en la actualidad existen dos tendencias en el movimiento ecologista, una, que defiende el capitalismo verde y otra, la suya que se definen como "anticapitalistas", ya que consideran que el capitalismo se está cargando el planeta, que las multinacionales son las responsables de los vertidos al mar, la expulsión de gases nocivos a la atmósfera, etc.".

En Baleares, cerca de 4.500 personas se han manifestado este viernes en Palma de Mallorca, según datos de la Delegación del Gobierno. En el acto participó el consejero de Medio Ambiente y Territorio del Gobierno balear, Miquel Mir, que ha reclamado una mayor implicación al Estado y de la Unión Europea en este sentido y, en particular en la conservación de las aguas de Balares, donde en los últimos 15 años las autoridades autonómicas han recuperado 700 toneladas de plástico.

En Madrid, tras una gran pancarta con el lema 'El capitalismo mata el planeta', los jóvenes estudiantes no han dejado de corear lemas similares. La secretaria general del Sindicato de Estudiantes, Coral Latorre, como voz representativa del colectivo ha explicado sus objetivos: "Queremos mandar un mensaje muy claro y es que estamos hartos y hartas de que una pequeña minoría de personas, que son los ricos y poderosos, hagan de nuestro planeta un negocio y se lo carguen con tal de seguir sacando grandes beneficios económicos".

En numerosas capitales de España, además de la huelga de estudiantes de la mañana se han convocado manifestaciones que se desarrollarán durante la tarde desde las 18.00 hasta las 21.00 horas aproximadamente.

Un éxito internacional

La huelga mundial estaba convocada para los días 20 y 27 de septiembre, de modo que en numerosos países del resto del mundo las movilizaciones tuvieron lugar el pasado viernes.

Sin embargo, en ciudades como Nueva Delhi e Bombay (India), Tel Aviv (Israel), Atenas (Grecia) Zurich o Ginebra (Suiza), Abuja (Nigeria), numerosas ciudades de Suecia, Dinamarca, Finlandia, en capitales de toda Italia, Nueva Zelanda, Luxemburgo, Chile, Argentina, Austria, Holanda, Estados Unidos e incluso Rusia, pese a sus fuertes controles de seguridad en las manifestaciones, han salido este viernes a las calles para evitar la peor tragedia que las predicciones de los expertos del cambio climático avisan de que está por llegar si no se actúa con urgencia y de forma proporcional al riesgo.