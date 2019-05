Unos okupas echan a un anciano de 90 años de su propia casa en Carabanchel

"Voy a echar mucho de menos mi casa. Me están echando. Lo estoy pasando muy mal". Sebastián, vecino de Carabanchel de 90 años, dice estas palabras entre lágrimas en el día en el que tiene que abandonar su propia casa por culpa del acoso y las amenazas de unos okupas que viven en su edificio.

Este madrileño nacido en 1919 compró el piso para su madre hace 38 años y ahora tiene que irse porque dice que es "el único remedio". “Salgo y me acosan por detrás. Esto va de mal en peor. Una de los okupas me dijo ‘a ver si te mueres viejo y me quedo yo con la vivienda’”, explica en declaraciones en un reportaje de 'TeleMadrid'.

El nonagenario vive solo en su casa porque su mujer enferma se encuentra en una residencia. Desde hace más de año y medio su vida en casa se convirtió en un calvario por culpa del acoso y las amenazas de los okupas. De hecho, llegaron a amenazar con agredirlo. "Como lo coja le meto una 'puñalá' y vuela por los aires", afirmó uno de los okupas.

Sebastián tiene problemas para andar, pero a pesar de ello ha decidido mudarse a otra vivienda, un segundo sin ascensor en el que será obligatorio subir escaleras. "Todavía tengo fuerzas para eso", concluye.