Otegi y el diario más reputado de UK: "La represión de España en Cataluña es vieja"

"La represión de España en Cataluña puede parecer alarmante... pero no es algo novedoso". Este es el título de una columna obra de Arnaldo Otegi publicada en el diario 'The Guardian' en la que el líder de EH Bildu resume su visión de los disturbios en Cataluña en respuesta a la sentencia del 'procés'. Una sentencia que Otegi califica de "profundamente injusta" y que evidencia, en su opinión, que España "se desliza hacia el autoritarismo mientras se aleja del resto de las democracias de Europa occidental".

"Durante años, España fue capaz de esconder su esencia antidemocrática bajo el manto de la 'lucha contra el terrorismo vasco'. La negación y el rechazo de la naturaleza política del conflicto armado en el País Vasco se convirtió en algo sencillo para ellos, especialmente después del 11-S. La línea argumental es que no existía un problema político en España, solo uno de naturaleza criminal", continúa Otegi en su columna, de la que 'The Guardian' destaca la siguiente frase: "La verdad es que no se acabó con la violencia en el País Vasco gracias a los esfuerzos del Gobierno, sino a pesar de sus persistentes obstrucciones".

Al igual que ha hecho en el pasado con los presos etarras, Otegi califica a los líderes del 'procés' encarcelados de "presos políticos" de un nacionalismo, el catalán y el vasco, "que está comprometido con la paz". "Mi arresto y el de otros ocurrió diez años antes de que los políticos catalanes fueran condenados por sedición, y solo después de que cumpliésemos nuestra condena el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que nuestro juicio había sido injusto. Es fácil que pase lo mismo con los presos catalanes. Y el hecho de que el Estado español aún mantenga en prisión a más de 240 presos políticos vascos a pesar de que ETA puso fin a su campaña armada en 2011 muestra su falta de interés en una paz duradera", sostiene en la carta publicada por 'The Guardian', un diario que cuenta con más de un millón de suscriptores.

A comienzos de este mes, después de que el Tribunal Supremo emitiera la sentencia del 'procés', el líder de la izquierda radical abertzale apeló a reforzar la alianza de EH Bildu con ERC y el resto de fuerzas soberanistas ante las elecciones generales del 10-N. Por ello, pidió "sincronizar las agendas con Catalunya" para hacer frente a la "contrarreforma autoritaria" del Estado. Ahora, desde su columna, pide a los gobiernos europeos que presionen a España para forzar "un cambio de rumbo" y sostiene que el conflicto en Cataluña solo puede resolverse "internacionalmente". "Las instituciones y los Estados europeos deben alzar la voz a favor de una solución negociada antes de que sea demasiado tarde", concluye.