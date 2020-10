PP pide la comparecencia urgente de Illa para explicar las limitaciones en Madrid

El PP ha pedido que comparezca el ministro de Sanidad, Salvador Illa, tras "incumplir" el Reglamento del Consejo Interterritorial de Salud e imponer nuevas restricciones en la comunidad de Madrid para tratar de contener la expansión del virus.

El grupo parlamentario popular en la cámara baja ha informado hoy de esa solicitud de comparecencia del titular de Sanidad para que "rinda cuentas" sobre las restricciones que se tienen que aplicar en varias localidades de la comunidad de Madrid.

Según el PP, Sanidad ha incumplido así el Reglamento del Consejo Interterritorial, y ha asegurado que éste exige que los acuerdos de este órgano tienen que ser aprobados por consenso, algo que no ocurrió ya que votaron en contra de la propuesta de aplicar esas restricciones los representantes de Madrid, Galicia, Murcia, Cataluña, Andalucía y Ceuta.

A pesar de que ese acuerdo no fue aprobado por unanimidad, la secretaria de Estado de Sanidad publicó en el BOE al día siguiente la resolución relativa a las nuevas "actuaciones para responder ante situaciones de transmisión de infecciones causadas por el SARS-CoV-2”, ha señalado el PP.

Esta formación política ha incidido en que esa resolución, que impone nuevas restricciones en Madrid se ha tomado, ha sido tomada por el Ministerio de Sanidad a pesar de que no contó con el consenso del Consejo Interterritorial. Sin embargo, la vicesecretaria nacional de Organización del PP, Ana Beltrán, ha asegurado este sábado que las medidas "no se entienden, no creemos que esta decisión se deba a motivos científicos, porque no existe el comité científico, tampoco el que decía que gestionaba la desescalada".

Asimismo, ha hecho hincapié, "nos parece absolutamente injusto el confinamiento de Madrid por que es por motivos políticos". "No se puede consentir que se ataque de esta forma al corazón económico de todo un país", ha añadido.

Con todo, ha concluido, "Sánchez solo mira por mantenerse en el poder a costa de lo que sea, en este caso del pulmón económico de España". "No tiene sentido que mientras Sánchez alentaba movilizaciones contra Díaz Ayuso por restricciones en determinados lugares de Madrid ahora exija que las aplique en toda la Comunidad", ha añadido.