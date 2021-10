El PP no descarta el 'reciclaje' de Ángel Gabilondo como Defensor del Pueblo. 

El PP no veta que personas que han desempeñado un puesto en una institución o administración pública puedan ser designados para el Defensor del Pueblo, un puesto en el que los socialistas apostaron a primeros de año por el socialista Ángel Gabilondo. Sin embargo, los 'populares' sí que rechazan que haya cargos políticos en órganos jurisdiccionales como el Tribunal Constitucional o el Tribunal de Cuentas.

Así se lo ha trasladado el PP al PSOE en el marco de las negociaciones para renovar los órganos constitucionales que están celebrando el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario general del PP, Teodoro García Egea, según han señalado fuentes 'populares' y recoge Europa Press.

Una semana después de que Bolaños y Egea anunciaran públicamente su pacto para renovar el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos, las negociaciones han proseguido esta semana con reuniones presenciales en el Congreso y contactos telefónicos.

Ambas partes mantienen con hermetismo los nombres que están encima de la mesa para esas instituciones, si bien reconocen que hay sintonía, que la interlocución es fluida y que la negociación está "encauzada". De hecho, no se descarta que el acuerdo sea inminente y pueda anunciarse públicamente en breve, según las fuentes consultadas.

Si el nombre de Ángel Gabilondo, que fue candidato del PSOE a las elecciones madrileñas del 4 de mayo, ya estaba encima de la mesa como Defensor del Pueblo en febrero -cuando se truncaron las negociaciones entre PP y PSOE por las diferencias con el CGPJ- ahora vuelve a cobrar fuerza, si bien fuentes socialistas han señalado a Europa Press que "son varios los nombres que se barajan".

Perfiles técnicos y profesionales para el TC

Este jueves se ha preguntado expresamente al líder del PP, Pablo Casado, si su partido estaría dispuesto a aceptar al exministro Ángel Gabilondo como Defensor del Pueblo, Casado no ha querido pronunciarse sobre este nombre concreto y se ha limitado a asegurar que "la negociación sigue su curso" y no hará "ninguna valoración hasta que acabe". Sin embargo, el presidente del PP ha recalcado que órganos jurisdiccionales como el Tribunal de Cuentas y el Tribunal Constitucional "no debería tener ningún político en ejercicio" ni "ningún expolítico tampoco". Fuentes del PP han insistido en que el partido reclama perfiles "técnicos y profesionales" para el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas, una exigencia que no es una condición sine qua non para el Defensor del Pueblo.