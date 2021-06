El PP rompe el pacto antitransfuguismo por utilización "torticera y partidista" 

Nueva polémica en el frente. El PP ha abandonado el pacto antitransfuguismo por considerar que se usa de forma "partidista" y "torticera" y sostiene que, con su marcha, los informes, acuerdos y resoluciones del pacto "carecen de validez" porque, al denunciarlo el PP, carece del consenso de la mayoría cualificada del Congreso. Así lo comunicaron los populares en una carta remitida al ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, el pasado domingo, en la que sostienen que están fuera del pacto desde el pasado 8 de abril, cuando solicitaron que se convocase en 48 horas a la Comisión de Seguimiento y avisaron de que, de no ocurrir, darían por denunciado el pacto, según recuerda Efe.

El PP argumenta que los informes emitidos desde entonces no tienen validez y no reconoce el dictamen del Pacto Antitransfuguismo que en junio consideró tránsfugas al presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, y a los cuatro diputados de Cs que impidieron que triunfase la moción de PSOE y Ciudadanos contra Miras. Según el PP, la Comisión de Expertos "no podía emitir dictamen o informe alguno sobre los cargos electos del Partido Popular ya que las directrices y normas que emanan del pacto sólo son aplicables a los actores políticos de aquellas formaciones que han aceptado y suscrito su contenido".

La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha justificado el abandono del pacto en que el Ministerio ha desatendido las peticiones del PP y ha afirmado que "ese pacto de está utilizando de forma torticera para atacar al Partido Popular". En su misiva, los populares aseguran que siempre tendrán "la mejor de las predisposiciones para retornar" al pacto, siempre que se den "condiciones de objetividad", despolitizando el pacto y la Comisión de Expertos, con miembros "de reconocido prestigio e independientes de los partidos políticos que ahora los designan".

La portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, ha dicho que el abandono del PP deja "herido" el pacto, un acuerdo de 1998, "que ha dado sus frutos". "Este PP, nuevo y tan viejo, lo intenta dinamitar por los aires", ha denunciado la socialista. Ha agregado que, para saltarse sus resoluciones, no tiene sentido que permanezca en su seno, y le ha pedido al PP que "recupere la sensatez y vuelva a sentarse porque el transfuguismo es corrupción política, de la peor" y pactar con tránsfugas es corromper las instituciones y las decisiones de los ciudadanos en las urnas.

Para Lastra, al abandonar el pacto, el PP deja claro su declaración de intenciones, que se traduce en la OPA que está haciendo a otros partido, "con la compra de cargos de otros partidos". La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha justificado el abandono en que el Ministerio ha desatendido las peticiones del PP y acusa al Gobierno de instrumentalizar su uso y dejar al PP al margen. "Ese pacto de está utilizando de forma torticera para atacar al Partido Popular", ha defendido Gamarra en rueda de prensa.