Programa de Cs: pensiones dignas, no a la secesión catalana, la misma sanidad...

La campaña electoral ha comenzado. Pese a la debacle que la mayoría de las encuestas pronostican para Ciudadanos, la formación se ha mostrado optimista hacia el futuro porque, según ellos, siempre han sido capaces de "movilizar al electorado". El partido que lidera Albert Rivera pondrá el acento en que "sí se puede poner en marcha España y acabar con el bloqueo" durante la campaña.

🇪🇸 @Albert_Rivera propone un Gran Acuerdo para poner a #EspañaEnMarcha



👨‍👩‍👧 Familias

📚 Pacto Educativo

🥼 Sanidad

🚜 #ContraLaDespoblación

✅ #STOPCorrupción

⬇️ Bajar impuestos

👵 Pensiones dignas

👨‍💼 No precariedad

🗳 Ley Electoral

🇪🇸 Unión e Igualdad pic.twitter.com/bRz1qpBk3e — Ciudadanos 🇪🇸🇪🇺 (@CiudadanosCs) October 30, 2019

Albert Rivera escogió como inicio de campaña Cádiz. La localidad fue seleccionada por su "simbolismo liberal" al ser una ciudad marcada por la Constitución de 1812. A continuación, siete puntos clave de su programa.

1. Cambio en el sistema electoral

Entre sus prioridades para poner "España en marcha" está impulsar un cambio en el sistema electoral. El partido argumenta que "las reglas de juego de la democracia las tenemos que acordar los demócratas y no los que quieren liquidar nuestro sistema democrático". La formación pide que quien no llegue al 3% de representación a nivel nacional no tenga lugar en el Congreso ni cobre un sueldo "para ir contra los españoles". Además, promoverá listas abiertas "y un sistema más justo y transparente".

2. La lucha contra la España vacía

La lucha contra la España vacía también figura en el programa electoral. Ciudadanos quiere crear un pacto de Estado contra la despoblación para resolver el hecho de que "la mitad del territorio español tenga más dificultades y menos oportunidades que el resto del país". El partido de Rivera considera que ha habido inacción por parte de las autoridades hacia esta problemática y que es el momento de "dar respuesta a la España vaciada que está esperando soluciones".

3. "Una sanidad igual para todos"

Los naranjas han sostenido que trabajarán por "una sanidad igual para todos". Para la organización, Sanidad "es la joya de la corona de nuestro estado de bienestar" y hay que cuidarla para que exista una igualdad real en el acceso a la Sanidad Pública. La solución que proponen es crear una Tarjeta Sanitaria Única.

4. España: unión, igualdad y libertad

El partido considera que en el país existen diferencias entre los derechos y libertades de los ciudadanos y que esto no puede seguir así: "Ya basta". Los naranjas critican que hay "funcionarios que cobran menos por vivir donde viven, o que no pueden trabajar donde quieren en su propio país por las barreras lingüísticas". Ciudadanos rechaza que haya familias que tengan que ir a los juzgados para estudiar en español, apuesta por una España unitaria y rechaza la independencia de Cataluña.

🤦‍♀️ Los independentistas quieren que Sánchez siga en el poder porque necesitan que la maquinaria separatista siga funcionando.

📽 @InesArrimadas "Iceta propone darle la Justicia a Torra para que en el próximo golpe tengan lo único que les falta, los jueces" #ElDebateLV pic.twitter.com/t8zhjxkO3u — Ciudadanos 🇪🇸🇪🇺 (@CiudadanosCs) October 31, 2019

5. Apoyo a la natalidad y las familias

El partido también ha insistido en la urgencia de atender la natalidad y apoyar a las familias en su programa. "Un país sin niños es un país sin futuro", asegura. Pretende crear políticas adecuadas para favorecer la conciliación y la igualdad real entre hombres y mujeres para que todos los españoles que quieran ser padres y madres puedan lograrlo.

6. Pensiones dignas para todos

La situación de las pensiones es crítica. El 86% de los jóvenes entre 25 y 35 años no confía en que las pensiones públicas sean suficientes para su jubilación. El partido quiere volver al Pacto de Toledo, porque con este "se garantizó que las pensiones no iban a depender de quién gobernaba en cada momento, nuestros mayores respiraron aliviados". Cs pide que se deje de "meter en la refriega política un asunto que afecta a la vida de tantas personas".

7. Plan nacional contra la precariedad

El partido de Rivera quiere impulsar un plan nacional para combatir la precariedad. Busca fomentar los trabajos de calidad, la vivienda asequible y el apoyo a empresas y autónomos. Los cálculos de los naranjas asoman que nueve de cada diez contratos son temporales en el país, y defienden que esta situación debe cambiar para que mejore el día a día de los españoles.