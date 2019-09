PSOE y Podemos se 'tiran los trastos' y la alianza encalla a trece días vista

El cruce de acusaciones entre el Partido Socialista y Unidas Podemos ha vuelto a copar los titulares a trece días de que Pedro Sánchez agote el plazo para lograr el respaldo que le asegure una plaza en la Moncloa. Mientras los equipos negociadores de ambas formaciones resaltan el buen tono del diálogo, la alianza de Gobierno vuelve a encallar en las discrepancia sobre la formación del Ejecutivo, los partidos de la oposición exigen a los progresistas que se "echen a un lado" y los españoles se preparan otra cita con las urnas.

Este martes las delegaciones negociadoras de ambos grupos se volvieron a reunir con la misma falta de resultados. El secretario de Acción Política de Unidas Podemos, Pablo Echenique, fue el primero en trasladar a los medios de comunicación que los socialistas les habían trasladado que, o aceptaban un Gobierno en solitario, o de lo contrario, el PSOE se levantaría de la mesa. Las declaraciones se produjeron al acabar la reunión, momento que Echenique aprovechó para denunciar la rigidez de la bancada socialista: "No se mueve de su planteamiento de formar un Gobierno de partido único, íntegramente ocupado por ministros y ministras socialistas". Algo que el mandatario de UP ha definido como la decisión que "aboca definitivamente al país a elecciones anticipadas".

Ante la petición del secretario de Podemos que solicitaba la rectificación del PSOE, la númeo dos de los socialistas, Adriana Lastra, le ha ofrecido la versión contraria y ha asegurado que será Podemos quien aboque a unos nuevos comicios al país si mantiene su planteamiento de una coalición y rehúsa negociar un acuerdo programático. Según Lastra, su partido ha constatado que "no hay una vía para alcanzar un acuerdo" porque Unidas Podemos "se ha negado en todo momento a un acuerdo programático y de gobernanza para este país" y por eso "hoy por hoy" no ven salida a esta situación.

A poco más de diez días de otro debate de investidura, las últimas noticias constatan que el bloqueo político ha echado raíces en las instituciones españolas. De esta forma se ha interrumpido un diálogo que ninguna de las partes da por roto, aunque tanto Echenique como Lastra han llamado al equipo contrario a que reflexione y rectifique, con lo que no hay visos, por el momento, de que vaya a haber nuevo contacto. En definitiva, la situación es similar a la del mes de julio: Podemos sigue reclamando un Gobierno de coalición, y los socialistas rechazan esta fórmula que ya fracasó una vez y sigue apostando por el acuerdo programático.

En Unidas Podemos la sensación que ha dejado la reunión es que el equipo socialista ha querido dejar claro que no hay posibilidad de acuerdo si los 'morados' no renuncian a la coalición, desde el primer momento y según fuentes de la negociación. Pero la formación de Pablo Iglesias insiste en que no se puede pensar que Podemos vaya a aceptar unas condiciones peores que las que se ofrecieron en julio.

En el PSOE son también tajantes en su argumento: le ofrecieron a Podemos la coalición en julio y la rechazó, y ya avisaron entonces que la oferta moría con la investidura fallida. Fuentes del equipo negociador socialista insistían en que no están haciendo cálculos electorales y subrayaban qué interés puede tener en unos nuevo comicios el partido que ha ganado claramente las dos últimas citas con las urnas: las generales de abril y las autonómicas, europeas y municipales de mayo.

Sea como fuere, llos días pasan y cada vez es menor el margen para pactar y poder celebrar un nuevo debate, porque el 23 de septiembre vence el plazo legal para que haya investidura, justo dos meses después del primer intento fallido, aunque hasta ese mismo día se puede votar la elección del presidente del Gobierno en el Congreso