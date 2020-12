PSOE, PP y Vox frenan los intentos de Podemos para investigar al rey emérito

La defensa de la monarquía por parte de Pedro Sánchez y del PSOE ha chocado este martes con la parte morada del Gobierno al frenar las investigaciones parlamentarias sobre las finanzas del rey emérito junto al PP y a Vox. Nuevamente, la Mesa de la Cámara ha tumbado las peticiones de promover dos comisiones de investigación sobre el rey Juan Carlos: una registrada por Unidas Podemos sobre el uso de tarjetas opacas por parte del monarca, y otra, a propuesta de ERC, Bildu y el Grupo Plural, para esclarecer las presuntas irregularidades cometidas por miembros de la casa real.

El PSOE ha defendido otra vez su rechazo con el mismo argumento que en ocasiones anteriores al explicar que entre las funciones del Congreso no está la de controlar al jefe del Estado, ya que debe ser la Justicia la que investigue si éste ha podido incurrir en algún delito. Desde el Gobierno, la ministra portavoz, María Jesús Montero, ha garantizado el respeto del Ejecutivo "al completo" a la monarquía, más allá de las posiciones discrepantes de los partidos que lo integran. Montero se ha remitido a las palabras del presidente del Gobierno, quien ha defendido la Constitución en su integridad y la monarquía parlamentaria y ha resaltado la ejemplaridad y transparencia de Felipe VI.

Sin embargo, Unidas Podemos ha sido muy crítica con esta decisión de la Mesa hasta el punto de afirmar que esta negativa a investigar lo que ellos consideran una "trama delictiva" del rey Juan Carlos supone "reírse en la cara de los ciudadanos". Es lo que ha dicho el secretario primero del órgano de gobierno de la Cámara Baja, Gerardo Pisarello, de Unidas Podemos, que ha tachado el rechazo de PSOE, PP y Vox de "una arbitrariedad escandalosa" y, además, sin una justificación jurídica.

Por eso, su grupo, ha anunciado el portavoz, Pablo Echenique, va a solicitar a los servicios jurídicos de la Cámara Baja un informe sobre su petición de comisión, porque no ha existido tal informe, ha asegurado. "Seguramente, no hay informe porque no puede haberlo", ha dicho Echenique, quien ha insistido en que los hechos que quería investigar Podemos son posteriores a la abdicación del rey Juan Carlos y por tanto no se puede aplicar el artículo 56.3 de la Constitución referido a la inviolabilidad del monarca.

Alineados con esta postura se han mantenido también Más País y Compromís, que han vuelto a registrar su proposición de ley sobre la responsabilidad de la Corona, para clarificar los casos en los que la figura del rey es inviolable. Lo han hecho después de que la Mesa del Congreso desestimara la creación de las dos comisiones, advirtiendo de que este órgano no puede rechazar la admisión a trámite de esta iniciativa como ha hecho anteriormente. "Las leyes se votan, no se vetan", ha avisado el portavoz de Más País, Íñigo Errejón, al afirmar que se trata de un asunto que debería preocupar "también a los monárquicos", para conocer qué actividades del rey están sujetas al control y a la transparencia, en las que no puede haber opacidad.

Por el contrario, tanto el Partido Popular como Vox han votado junto a los socialistas para defender igualmente que no es función de la Cámara Baja investigar a don Juan Carlos, y así lo ha dicho la portavoz del PP, Cuca Gamarra, al explicar que "desde el punto de vista constitucional no ha lugar a esa comisión" y que su partido respeta siempre los preceptos constitucionales. Ha aprovechado la ocasión para reivindicar el legado del rey emérito en la Transición y el papel del actual monarca, Felipe VI.

Del mismo modo, el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, considera que "el Congreso no está para supervisar a la casa real, sino para controlar al Ejecutivo", y por tanto una comisión sobre el monarca "no tiene ningún sentido". Si hubiera alguna responsabilidad penal por parte de don Juan Carlos, deben ser los juzgados los que investiguen, ha añadido.