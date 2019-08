El PSOE rechaza la propuesta de Podemos y cierra la puerta al Gobierno de coalición

El PSOE cierra la puerta a un Gobierno de coalición con Unidas Podemos. Los socialistas responden de manera contundente al documento titulado 'Propuesta para retomar el diálogo. Por un acuerdo integral de gobierno de coalición' que la formación morada les ha remitido este martes y en el que se incluían hasta cuatro diferentes propuestas para ocupar distintos ministerios. No renunciaban, eso sí, ni a Trabajo ni a Transición Ecológica. La principal conclusión es que Pedro Sánchez y su equipo considera "inviable" un acuerdo con los de Pablo Iglesias para conformar un Consejo de Ministros conjunto.

"Agradecemos la propuesta que, en lo programático, nos resulta muy próxima", asegura el PSOE a través de un comunicado. "En contenidos, el documento cuenta con muchas de las medidas que ya formaron parte del discurso de investidura del candidato socialista a la Presidencia del Gobierno. Sin embargo, no hay ningún avance respecto a la posición que Unidas Podemos ha mantenido desde el principio", afirman los socialistas. "En materia de contenidos, si algo demuestra el documento es la cercanía existente en muchas políticas sociales que ambas formaciones queremos impulsar, tal y como ya hicimos en los meses de la anterior legislatura en los que Pedro Sánchez lideró un gobierno progresista, que llevó a cabo importantes avances sociales", añade Ferraz.

Tres razones para rechazar la coalición

Sin embargo, el equipo de Pedro Sánchez destaca que "con la investidura fallida se evidenció la inviabilidad de un gobierno de coalición". Desde Ferraz explican que "la falta de acuerdo con UP puso de manifiesto tres hechos". En primer lugar, "la diferente concepción sobre la estructura del gobierno. Defendemos un único gobierno, con una estructura de funcionamiento clara y eficaz que evite la existencia real de dos gobiernos dentro del mismo consejo de ministros".

También remarcan desde el socialismo "las importantes diferencias que ambas formaciones tenemos en cuestiones de Estado, como es la crisis de convivencia en Cataluña. La propuesta del PSOE es conocida: diálogo dentro de la legalidad, respeto a la Constitución y fortalecimiento del Estado autonómico". Y, por último, destaca que "la negociación realizada y la posterior votación parlamentaria han contribuido a acrecentar gravemente la desconfianza entre ambas formaciones".

Gobierno progresista, feminista... liderado por el PSOE

El PSOE recuerda que "a lo largo del mes de agosto, el Partido Socialista terminará el diálogo con la sociedad civil y presentará su programa abierto progresista para ser debatido con el resto de fuerzas políticas, especialmente, con UP. Esperamos que pueda lograrse un acuerdo amplio que permita desbloquear la situación política y que, pronto, España cuente con el gobierno que votaron de forma mayoritaria los españoles: un gobierno progresista, feminista, ecologista y europeísta liderado por el PSOE".

Los socialistas no quieren la coalición y plantean otras alternativas: "Desde el PSOE creemos que, una vez que se ha evidenciado inviable la fórmula de coalición, es el deber de todos los partidos, también de UP, explorar otras fórmulas de gobernabilidad para España. Invitamos a UP a trabajar en esta dirección".

Los socialistas recuerdan que "desde la investidura fallida del pasado mes de julio, el Partido Socialista ha comenzado un diálogo con la sociedad civil. El propósito es articular un programa abierto progresista que se presentará al conjunto de formaciones dispuestas a apoyar un gobierno progresista, que haga efectivo el resultado electoral del 28 de abril". "El Partido Socialista trabaja para que en España haya un gobierno cuanto antes. España debe salir de la actual situación de bloqueo", destacan en su comunicado.