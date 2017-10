Puigdemont pide la mediación de la UE y la retirada de los policías en Cataluña

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont ha asegurado que la "violencia de ayer no puede quedar impune" y ha pedido la retirada de las fuerzas de seguridad del Estado. Así se ha pronunciado tras el Consell Executiu extraordinario del Govern de la Generalitat para analizar la jornada del 1-O.



El president ha explicado que "el Govern ha decidido la creación de una comisión especial de investigación de la violación de derechos fundamentales que se hayan cometido. Mucha gente no pudo votar porque su colegio electoral estaba ocupado por la policía". Esta comisión, ha adelantado, estará formada por "expertos y miembros del equipo jurídico del Gobierno" y servirá "para depurar responsabilidades de las cargas policiales".



"El momento aconseja mediación. Se tiene que restablecer la normalidad institucional, alterada por decisiones desproporcionadas. Hace tiempo que tenemos tiempo de disposición de gente para hacer la mediación, pero el Gobierno también la tiene que aceptar. No es un asunto doméstico. Que hace falta una mediación es evidente. Es evidente que las cosas no pueden seguir así. La mediación es irrenunciable igual que antes lo era el diálogo. No vemos una manera más eficaz que no sea a través de sentarnos y hablarlo", ha asegurado.

Respecto el resultado de la votación de ayer, el president ha insistido en que "este es vinculante y ante él tenemos el deber de tomar decisiones políticas". "El pueblo catalán pacíficamente es muy fuerte y no necesita violencia para mantenerse en la razón. Creo que nos hemos ganado el derecho a ser escuchados, a ser interpelados directamente por las instituciones europeas", ha resaltado, mientras que ha matizado: "No tengo ningún indicio de que la Unión Europea pueda apadrinar esta función de mediación"



"Sobre este resultado, es hora de tomar decisiones políticas. Cuando el Parlament adopte la decisión que tenga que adoptar, daremos respuesta a muchas de las cuestiones que se plantean cuando decide ejercer su soberanía", ha continuado, a la vez que ha rechazado que esta decisión pase por convocar elecciones anticipadas. "La única convocatoria electoral prevista es la de las elecciones constituyentes", ha remarcado.



Pide no menospreciar la fuerza de los catalanes



Además, se ha enorgullecido que pese a que desde el Gobierno central prohibieron el 'procès', el pueblo catalán ha conseguido que se llevara a cabo. "En cada paso que demos oiremos que nos dirán "eso no se puede hacer". Hemos demostrado nuestra disposición y hay algo que quiero dejar bien claro: que no menosprecien la fuerza del pueblo catalán. Sabemos que la fuerza del Estado es muy poderosa y que no tiene límites. Que no se llame a engaño el Estado a la fuerza de Cataluña", ha proseguido.



Por último, Puigdemont ha criticado que resultado de las cargas policiales 893 personas hayan sido atendidas. "Hay cuatro personas hospitalizadas, dos de ellas con pronóstico reservado. Nos constan 73 denuncias y se espera que vayan a más en los próximos días", ha concluido.