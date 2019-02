Puigdemont replica al Rey que "Franco respetó la ley" al designar a su padre

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha replicado este miércoles al rey que "Franco respetó la ley cuando nombró a Juan Carlos I como sucesor". Así ha reaccionado desde Twitter, después de que Felipe VI haya advertido, en el Congreso Mundial del Derecho, de que "no es admisible apelar a una supuesta democracia por encima del Derecho, pues sin el respeto a las leyes no existe ni convivencia ni democracia, sino inseguridad, arbitrariedad y, en definitiva, quiebra de los principios morales y cívicos de la sociedad".

"Franco respetó la ley cuando nombró a Juan Carlos I como sucesor. Por eso su hijo muestra esta obsesión por confundir la ley con la democracia (que por otro lado no es una confusión inocente)", ha denunciado Puigdemont en su tuit.

Franco va respectar la llei quan va nomenar Juan Carlos I com a successor. Per això el seu fill mostra aquesta obsessió a confondre la llei amb la democràcia (que d'altra banda no és una confusió innocent) https://t.co/u5CsOsYqOa — Carles Puigdemont (@KRLS) 20 de febrero de 2019

Al recibir el Premio Mundial de Paz y Libertad (World Peace and Liberty Award) que concede la Asociación Mundial de Juristas, el monarca ha afirmado que sin respeto a la ley no hay "convivencia ni democracia, sino inseguridad, arbitrariedad y quiebra de los principios morales y cívicos de la sociedad". "Que no hay libertad sin leyes se ha sabido siempre, así como que sin leyes no puede haber democracia", ha dicho Felipe VI.

Torrent ha contestado a través de la red social que "lo que es inadmisible es el Estado utilizando los tribunales contra la voluntad democrática de la ciudadanía".

Por su parte el presidente del Parlament, Roger Torrent, ha replicadoque es inadmisible utilizar "los tribunales contra la voluntad democrática de la ciudadanía" en otro apunte en Twitter .