Rafa Nadal niega "trato de favor" en la construcción de su academia en Manacor

El tenista española Rafa Nadal ha enviado este jueves una carta abierta en la que ha negado haber recibido "trato de favor", tanto en la construcción de su academia en Manacor o en relación a su amarre en el puerto de Porto Cristo, y en la que, además, ha reprochado las críticas vertidas hacia su persona por el alcalde de Manacor.

En la misiva, publicada en el portal web 'Manancor noticias', el tenista lamenta que el alcalde de Manacor, Miquel Oliver (MÉS-Esquerra), le haya acusado de "vivir al margen del municipio" añadiendo que "la manacorinidad se practica, no se verbaliza".

"Sinceramente, tener que leer y escuchar esto me resulta muy ofensivo y doloroso. Quizá haya personas a las que no les gusta la manera con la que he llevado el nombre de Manacor por todo el mundo, pero creo que no cabe ninguna duda de que me he esforzado por hacerlo de la mejor manera posible", ha escrito el deportista.

Entre otros asuntos, el manacorí señala que se le ha acusado de ser "un privilegiado y haber tenido un trato de favor por haber podido construir un centro deportivo y educativo en Manacor, de acuerdo con las exigencias de una Ley que aprobó el Parlamento Balear en 2012 y que se modificó parcialmente en 2018". "Sí, me siento un privilegiado, ya que la mayoría parlamentaria consideró de manera democrática que este proyecto estratégico para Mallorca tendría mucha más fuerza si se realizaba mientras yo estaba en activo, ya que se multiplicaría la repercusión", ha dicho en relación a esto.

Según escribe, en la Academia de Manacor ha invertido una parte "muy importante" de su patrimonio, "cosa que también se ha puesto en duda", y está "muy feliz de que en ella puedan trabajar más de 300 personas, luchando todo el año por hacerla sostenible". "Algo complicado -añade- tratándose de una ciudad pequeña y con más dificultades de conectividad que nuestros grandes competidores internacionales".

También responde a las acusaciones de no pagar el IBI o las tasas de basuras en la Academia, algo que tacha de "completamente falso", ya que los pagos correspondientes al IBI se llevaron a cabo en octubre "nada más recibir el documento para hacerlo y el primer pago en concepto de la tasa de basuras en noviembre de 2017".

Además, también explica que una de sus "grandes aficiones es el mar" y, por ello, dice, "algunas personas" han querido criticarle "hasta esto" mediante "falsas informaciones en las que han dejado entrever un trato de favor con el amarre" de su embarcación.

"He llegado a leer y escuchar que hará falta hacer obras en el puerto, lo que es rotundamente falso. Ya sé que no haría ni falta comentar este tipo de cosas, pero prefiero dejar claro que he actuado siempre como un socio más de los 300 que formamos el Club Náutico de Porto Cristo, cumpliendo con todos los procesos legales habituales", señala.

La carta termina diciendo que prefiere "no extenderse" más pues no le gusta entrar en "determinadas polémicas" a la vez que expresa su "dolor y decepción" con esta situación.