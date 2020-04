Robles advierte de que si no se cumplen las medidas en las salidas se volverá atrás

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha advertido este domingo que si la ciudadanía española no cumple con las prevenciones sanitarias ante el coronavirus para salir con los niños al exterior podría darse la posibilidad de que se produjera un retroceso en las medidas de alivio del confinamiento. En una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, la titular de Defensa se ha referido a algunos incumplimiento que se han visto en los paseos con los menores de 14 años como, por ejemplo, las salidas de dos adultos con el niño en lugar de uno o la socialización con otras personas.

Preguntada por la posibilidad de volver al confinamiento total si hay incumplimiento, Robles ha destacado que primero hay que "ver la evolución de los datos" y analizar si "la gente las cumple". A su juicio, la desobediencia de las recomendaciones de Sanidad generaría "una situación de riesgo que España no se puede permitir". "Cada día vamos andando y aprendiendo. Si la experiencia no funciona porque se incrementan los contagios o los incumplimientos, la posibilidad de retroceso se daría", ha advertido. En este sentido, Robles ha recordado que no se ha producido "un inicio de apertura" del desconfinamiento. "Es un paso lento, hay que hacerlo con prudencia", ha dicho.

No obstante, ha insistido en que la sociedad española tendrá la "misma responsabilidad" que con el confinamiento en casa por el coronavirus. "Se trata de salvar vidas", ha apuntado. Robles también ha expresado "alegría" por ver a los niños al aire libre, pero ha incidido en "no bajar la guardia" porque el proceso de desescalada es "complicado".