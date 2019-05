Sánchez, a los independentistas por vetar a Iceta: "La legislatura de la convivencia"

El PSOE y Moncloa han activado toda su maquinaria para intentar salvar 'in extremis' la designación de Miquel Iceta como senador, una condición 'sine qua non' para poder acceder a la Presidencia de la Cámara Alta. Además de las intensas conversaciones entre los negociadores de los socialistas, ERC y JxCAT, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha querido lanzar un mensaje a propósito a los independentistas catalanes. Quieren que hagan reconsiderar su postura y giren de su 'no es no' cuando solo quedan 24 horas para la votación en el Parlament.

Pedro Sánchez ha aprovechado el acto electoral que le ha llevado este miércoles a San Sebastián para hablar directamente a las dos formaciones soberanistas que deberían levantar el veto a Iceta en la cámara catalana: "Va a ser la legislatura de la convivencia, mal que les pese a las derechas y a los independentistas".

Los independentistas tienen miedo al diálogo.



👉🏽 No vetan a @miqueliceta

👉🏽 Vetan la concordia y el acuerdo.



Pero esta será la Legislatura de la convivencia. Aunque les pese a las 3 derechas y al independentismo.



▶️ Escucha a @sanchezcastejon sobre el veto a #Iceta pic.twitter.com/qB6cBhRP6B — PSOE (@PSOE) May 15, 2019

​

"No están vetando a Iceta, están vetando a la negociación, al diálogo, al entendimiento", ha proclamado Sánchez en el País Vasco. El líder de los socialistas ha insistido en que los independentistas tienen miedo a encontrar una solución al conflicto que, según ha dicho, tiene que venir de la mano de la Constitución.

El PSOE y el Gobierno en funciones están pendientes de la decisión final de los independentistas. ERC ha decidido mantener su negativa, como ya hizo con los Presupuestos de 2019, y ahora todas las miradas se dirigen hacia JxCAT. Los de Puigdemont han acordado que no votarán a favor de la elección de Iceta, dejando la puerta abierta a la abstención. Las últimas horas van a ser claves para los herederos de la antigua Convergència.

Pero el propio Puigdemont ha advertido que los socialistas no pueden "invocar la cortesía parlamentaria" para que los grupos independentistas lo avalen como senador porque "él la rompió". Lo ha asegurado en una entrevista a la agencia Efe, donde ha insistido que la maniobra de Sánchez "evidencia una falta de respeto absoluto hacia la soberanía del Parlament". El dirigente de JxCAT recuerda que "gracias a Iceta, entre otros", le suspendieron los "derechos políticos" como diputado en el Parlament, por lo que ahora no podrá "participar en la votación" de mañana en el pleno de esta cámara.

El ministro de Exteriores en funciones, Josep Borrell, ha expresado por su parte su preocupación por la decisión de ERC de vetar a su colega Iceta. "Es inconcebible", ha denunciado Borrell en una entrevista en TVE, en la que ha empleado un símil futbolístico para rechazar la actitud "irredenta" de los nacionalistas, que supone un "obstáculo" para restablecer la normalidad.

Según ha argumentado, "es como si un entrenador decide hacer un cambio en su equipo, un jugador por otro, y los jugadores del otro equipo se reúnen y deciden votar si aceptan o no aceptan al jugador". "Pero, ¿dónde se ha visto esto?", ha preguntado el ministro, que ha defendido la idoneidad para ser senador y presidir la Cámara Alta de Iceta, a quien "no se le pueden poner ningún tipo de objeciones desde el punto de vista racional y objetivo".

Ha considerado "extraño" que se intente relacionar la decisión de ERC con las resoluciones de la Junta Electoral Central (JEC) sobre los políticos catalanes presos porque "son hechos independientes". No obstante, ha señalado que los nacionalistas pueden recurrir lo que no les gusta, "como ha ocurrido con la presencia del señor Puigdemont en las listas electorales europeas".