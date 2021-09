Sanidad tantea reforzar con una dosis adicional a todos los inmunodeprimidos.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha declarado este miércoles que "se abre" a vía la tercera dosis, aunque con matices. La ministra ha hecho referencia a un informe de la Agencia Europea del Medicamento (EMA), publicado justo antes de la comparecencia de Darias, en el que se esclarecía que, en todo caso, la dosis adicional debe ir proyectada a lograr el mismo nivel de respuesta inmunitaria para la protección. Ha declarado que no hay necesidad urgente en general, pero que el matiz recae en que se trata de dosis de refuerzo, no en dosis adicionales. Sin embargo, la EMA sí ha especificado que es conveniente la dosis adicional a los inmunodeprimidos. Tras este anuncio, la Comisión de Salud Pública debatirá la propuesta la próxima semana para ver su viabilidad. "La propuesta de la comisión es coincidente con la EMA", ha detallado.

Carolina Darias, ha destacado la reducción de la transmisión del coronavirus en España, asegurando que se está en un "panorama favorable", si bien ha pedido "prudencia" a la población porque el virus sigue circulando. Darias se ha pronunciado así en la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), donde ha subrayado que en la última semana la incidencia acumulada a 14 días ha pasado de los 305 casos por 100.000 habitantes a los 221 casos.

"Estamos experimentando un descenso muy rápido y, de hecho, se está manteniendo una velocidad de reducción del 23 por ciento. La tendencia es descendente en todos los grupos de edad", ha detallado la ministra, para recordar que, gracias a la vacunación, la gravedad de la última ola de contagios ha sido menor que en las anteriores.

Por otro lado, el Ministerio de Sanidad estudiará jurídicamente si se puede imponer a los empleados de residencias que se hagan pruebas diagnósticas de coronavirus después de que esta medida haya sido denegada ya por la justicia en varias comunidades autónomas. "Nos parece que tenemos que verlo con normas de salud laboral y hemos ofrecido los servicios jurídicos del Ministerio", ha respondido Darias tras el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en el que Andalucía ha pedido un "marco legal" para evitar que haya trabajadores de las residencias que se nieguen tanto a vacunarse como a someterse a pruebas diagnósticas.

El consejero Jesús Aguirre ha solicitado "a las autoridades judiciales o al Ministerio" medidas después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) haya suspendido de forma cautelar la orden de la Consejería de Salud que imponía pruebas diagnósticas de infección activa (PDIA) de la covid a los trabajadores de residencias. La orden de la consejería es fruto de las recomendaciones que la ponencia de alertas elaboró para contener el repunte de casos en estos centros, que contemplaban la realización de, al menos, dos PCR semanales además otras como el traslado forzoso.

Pero Andalucía no ha sido la única, ya que la justicia también ha frenado estos test a empleados en Castilla-La Mancha. "Lo que hemos dicho es que lo vamos a estudiar jurídicamente, especialmente en relación a la necesidad de realizar pruebas de detección de infección activa", ha redundado la ministra. No obstante, Darias ha querido recalcar que "cuando hay una alta circulación del virus, éste entra por todos lados", bien por las salidas de los propios residentes o por las visitas, de ahí que haya insistido en la necesidad de "extremar las precauciones" y mantener las medidas no farmacológicas.